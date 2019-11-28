Что именно могли обсуждать Шойгу и Парли в ходе телефонных переговоров по Сирии

Глава министерства обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своей коллегой из Франции Флоранс Парли, в ходе которых они обсудили обстановку в Сирии. Разговор состоялся по инициативе Парижа. Что именно могли обсуждать стороны касательно сирийского конфликта? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Агентство РИА Новости со ссылкой на источник в МО РФ сообщило, что руководители оборонных ведомств России и Франции высказали друг другу мнения относительно текущей ситуации в САР. Кроме того, Шойгу и Парли обсудили нынешнее состоянии российско-французского взаимодействия по военной линии. Остальные подробности пока уточняются.

Их предыдущие переговоры по телефону проходили 11 октября. За несколько дней до этого министр обороны РФ также беседовал с главой американского Пентагона Марком Эспером.

Напомним, Париж неоднократно заявлял о решении полностью вывести войска из Сирии. О начале эвакуации, в частности, французские представители говорили этой осенью — в период начала формирования безопасной зоны не севере страны за Евфратом.

Тем не менее, согласно опубликованной в текущем месяце турецкими солдатами военной карте северо-востока САР, французы до сих пор сохраняют незаконное присутствие в Сирийской Арабской Республике. Притом, по данным Анкары, они размещаются под крылом американских военнослужащих преимущественно в районах крупнейших нефтегазовых месторождений в Южной Хасаке и Восточном Дейр-эз-Зоре.

الجيش الأمريكي يعيدتموضع قواته في #سوريا

أخلت القوات الأمريكية أكثر من نصف قواعدها في سوريا خلال "#نبع_السلام"، إلا أنها عادت مجددًا إلى بعض تلك القواعد وتعزيز التواجد قرب حقول النفطhttps://t.co/mBmKG26VGb pic.twitter.com/gAEij3Ra0K — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 11, 2019

США между тем уже даже сами не скрывают, что занимаются контрабандой нефти с сирийских полей, нелегально вывозя энергоресурсы в Иракский Курдистан. Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало большое расследование о данном незаконном бизнесе Соединенных Штатов в САР. В частности, были выявлены сообщники американцев, их пути переброски «черного золота» в Ирак и схемы «отмыва» денег.

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов уверен, что французские силы в Сирии действуют строго в интересах Вашингтона, и потому они, вполне вероятно, замешаны и в криминальной нефтяной схеме США. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом ФАН.

«ВС Франции остаются в САР, несмотря на прошлые обещания, притом они строго придерживаются там своей роли как верного союзника Соединенных Штатов и, соответственно, выполняли те же задачи, которые стоят перед американскими солдатами, в том числе в районе нефтяных источников. Очевидно, что французы обслуживают интересы США, связанные, в частности, с выкачкой энергетических ресурсов из недр Дейр-эз-Зора и Хасаки. Тем временем своих задач у в регионе у них практически нет. И, конечно, Париж, ровно как и Вашингтон, находится в Сирии незаконно, поскольку на то нет ни мандата ООН, ни приглашения со стороны официального Дамаска», — обратил внимание наш собеседник.

По его мнению, российский министр обороны вряд ли стал бы замалчивать эти факты, и потому в ходе телефонного разговора Шойгу, скорее всего, задал своей коллеге наиболее острые вопросы, связанные с деятельностью Франции в САР. Помимо темы нефти, он мог также спросить о курдской проблеме, поскольку Париж наряду с Вашингтоном оказывает поддержку так называемым Сирийским демократическим силам (SDF).