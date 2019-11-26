Эксперт назвал Малофеева защитником интересов православных и сравнил с Кадыровым

Заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев стал одним из главных защитников интересов верующих православных; он как глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров для мусульман. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин, комментируя извинения музыканта Сергея Шнурова перед верующими православными за свой провокационный клип.

Извинения Шнурова

Скандально известный музыкант Сергей Шнуров извинился за свой нашумевший клип «I_sus» в эфире программы «Русская мечта» на «Царьграде». Собственно, вынудил эпатажного музыканта извиниться ведущий «Русской мечты» Константин Малофеев.

Провокационный клип вызвал крайне бурную реакцию. В социальных сетях люди писали, что не досмотрели и до половины видео. Клип задел чувства многих верующих.

«Клип, который большое количество людей посчитали богохульным. Что бы вы сказали тем людям, которые считают, что их чувства оскорблены? Например, мне?» — спросил Малофеев музыканта.

«А вы оскорбились? — поинтересовался Шнуров. — Странно. Поскольку я, наоборот, здесь, наверное, какой-то своей частичкой души все-таки выступил с точки зрения христианства. Поп-культура настолько разъела вот эти образы, она настолько стала уже ржавчиной на той вере, которую я имею в виду, ну, большую, настоящую, которая все-таки там, наверное, где-то есть. Вот, собственно говоря, это все вот об этом. Если вы оскорбились — ну что ж, извините».

Защитник интересов православных

Как отметил Антон Бредихин, Константин Малофеев стал одним из главных защитников интересов верующих православных. Его можно сравнить с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, который защищает интересы мусульман.