МОК заступился за ОКР и призвал пускать на соревнования чистых российских спортсменов

Лозанна, 26 ноября. Международный олимпийский комитет выступил за предоставление чистым российским спортсменам возможности участвовать в соревнованиях.

«В отчете ВАДА указывается, что Олимпийский комитет России (ОКР), не участвовал в манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории. В этом контексте МОК приветствует возможность участия в соревнованиях для российских спортсменов, предоставляемую Всемирным антидопинговым агентством», — говорится в заявлении МОК.

В то же время в комитете призвали привлечь к ответственности тех, кто имеет отношение к этим манипуляциям: применить в отношении этих лиц самые жесткие санкции.

Напомним, 25 ноября комитет ВАДА рекомендовал на четыре года отстранить Россию от соревнований. Кроме того, было предложено запретить поднятие флага РФ на любом крупном турнире в течение этого срока.