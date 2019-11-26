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Путин посетит «Адмиралтейские верфи» в Петербурге

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Путин посетит «Адмиралтейские верфи» в Петербурге

Москва, 26 ноября. Российский президент Владимир Путин намерен посетить в среду «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге, передает пресс-служба Кремля.

Лидер России осмотрит подлодку «Петропавловск-Камчатский» и строящиеся суда «Иван Папанин» и «Виктор Черномырдин». Кроме того, запланировано участие Владимира Путина в церемонии закладки патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов».

Отметим, «Адмиралтейские верфи» — одно из самых старых судостроительных предприятий России, первое промышленное предприятие Северной столицы.

Ранее стало известно, что Путин примет участие в открытии трассы М-11 Москва — Петербург 27 ноября. Также российский президент проведет совещание, посвященное вопросам влияния реализации инвестиционного проекта строительства автомобильной трассы M-11 на социально-экономическое развитие субъектов РФ.

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