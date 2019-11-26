Президент Эстонии перепутала Зеленского с героем сериала «Слуга народа» Голобородько

Таллин, 26 ноября. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому коллеге Владимиру Зеленскому велосипед.

Зеленский вместе с женой Еленой 26 ноября начал официальный визит в Эстонию. Во вторник у него состоялась встреча с главой страны Кальюлайд.

На мероприятие эстонский президент пришла не с пустыми руками: она преподнесла гостю подарок, правда, достаточно неожиданный. Кальюлайд вручила Зеленскому велосипед.

Необычный презент заинтриговал многих, особенно украинцев. Они вспомнили о том, что герой Зеленского в сериале «Слуга народа» Василий Голобородько, президент Украины, ездил на работу на велосипеде. Пользователи соцсетей допустили, что это своеобразный «троллинг» от эстонского лидера.

«Зачетный троллинг Зеленского! И от кого — от заторможенных эстонцев, — пишут авторы телеграм-канала «FRONTовые заметки». — И ведь отказаться нельзя, господин Голобородько».

В Сети также отметили, что это не первый случай, когда к Зеленскому относятся не как к президенту страны, а как к герою сериала.

«Какой тонкий троллинг. На сайте Кремля новости об украинском президенте были проиллюстрированы фотографией, на которой изображен персонаж Василий Голобородько из сериала «Слуга народа», — появился пост в телеграм-канале «Зрада чи Перемога». — Сейчас, правда, убрали. Но вот ведь и эстонцы сегодня ему велик подарили. Это к вопросу, насколько серьезно воспринимают нашего президента».

Новый велосипед Зеленского украшает металлическая именная табличка. Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение, что там должна стоять другая фамилия.

«Только надо было написать не Зеленскому , а Голобородько, — опубликовал он пост в Twitter. — Зеленский все больше на «Тесле».

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила Зеленскому во время его визита велосипед.



Только надо было написать не Зеленскому , а Голобородько. Зеленский все больше на Тесле. https://t.co/qKwRkXVtVn — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) November 26, 2019

Пользователи Сети предположили, что, возможно, подарок служил и немного другим намеком президенту Украины.

«Может, Кальюлайд что-то знает и намекает: «Вова, крути педали, пока не наподдали»?» — считает один из пользователей Twitter.