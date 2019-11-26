Сирия новости 26 ноября 22.30: курдских боевиков подозревают в теракте в Телль-Халафе, Эрдоган хочет денег НАТО

Сирия, 26 ноября. Десятки погибших в результате теракта в Телль-Халафе, Эрдоган хочет привлечь НАТО к борьбе с курдскими террористами, САА атакует боевиков в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: проводят операцию по обеспечению безопасности в Восточной Гуте, нанесли удар боевикам на юге Алеппо, нанесли удары по позициям боевиков в Идлибе.

Турция: объявила о планах привлечь страны НАТО к финансированию зоны безопасности в Сирии, обвинила курдских террористов в организации теракта в Телль-Халафе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: повредили бронированный бульдозер САА в Алеппо, противостояли правительственным войскам в Идлибе.

Международная коалиция: провела разведывательный полет в районе сирийско-иракской границы.

Провинция Дамаск

Сирийские силы безопасности проводят масштабную операцию в провинции Дамаск, на территории оазиса Восточной Гуты. Как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), военная полиция САА действует в таких городах, как Хараста и Дума. Сообщается о задержании около 100 человек, часть из них подозревается лишь в уклонении от призыва, другие могут быть опасны и связаны с террористическими организациями, а некоторые являются бывшими боевиками, которые нарушили условия примирения с Дамаском.

Провинция Алеппо

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам», действующие в провинции Алеппо, объявили, что им удалось повредить бронированный бульдозер САА. Как сообщает агентство Step News, нападение произошло в районе населенного пункта Хан-Туман, бульдозер был обстрелян артиллерией боевиков.

САА тем временем наносит удары по позициям террористов на юге Алеппо. Артиллерия правительственных сил ведет огонь по позициям боевиков в районе деревень Заммар и Умм-Атаба, сообщает телеканал Halab Today.

Провинция Дейр-эз-Зор

Отключения электроэнергии наблюдаются во всем городе Дейр-эз-Зор, сообщает местный новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24). Причины не называются.

Между тем, как сообщает аналитический источник (@jacksanders1965), американский разведывательный самолет Boeing RC-135V (самолет электромагнитной разведки) провел разведывательный полет над сирийско-иракской границей и центральным Ираком. Отмечается, что ВВС США нарастили количество разведывательных полетов в регионе за минувшие несколько дней.

Такая активность может быть связана с переброской боевиков и наемников Blackwater с территории Ирака для охраны оккупированных США и курдскими террористами нефтегазовых месторождений на востоке Сирии.

Новостной источник в Twitter (@HalabTodayTV) сообщает об убитых и раненых среди военнослужащих САА и бойцов союзного ливанского движения «Хезболла» в восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Автобус, в котором находились военные, был подорван в районе поселка Калаат аль-Рахба близ города Меядин. О количестве пострадавших и подробностях инцидента информации нет.

Провинция Идлиб

Сирийская авиация наносит удары по позициям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба. Как сообщает телеканал Halab Today, авиаудары были нанесены по террористам в районе города Кафр-Рума.

Между тем тот же источник сообщает о прибытии на территорию Идлиба гуманитарного конвоя ООН из 40 грузовиков.

Провинция Ракка

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Анкара намерена поднять тему возвращения сирийских беженцев на территорию зоны безопасности на севере Сирии на предстоящем на следующей неделе саммите Североатлантического альянса. Как сообщает турецкое издание Hurriyet, Эрдоган объявил, что заручился в этом вопросе поддержкой президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и эмира Катара Тамима ат-Тани.

Как отмечает турецкий аналитический источник (@SETADC), по оценке экспертов в Анкаре, перемещение одного миллиона сирийских беженцев (из 3,5 млн, находящихся на территории Турции) потребует затрат не менее чем в 27 млрд долларов — такую сумму можно собрать только с помощью международных доноров — и Эрдоган рассчитывает привлечь деньги стран НАТО для стабилизации ситуации в северной Сирии.

Напомним, в зону безопасности, созданную в рамках военной операции «Источник мира», планируется переместить более миллиона сирийских беженцев, не нашедших себе места в Турции. Эрдоган рассчитывает, что этот план позволит пресечь террористическую активность курдских вооруженных группировок в северной Сирии, и ослабить террористов «Рабочей партии Курдистана» в Турции.

Провинция Хасака

Десятки погибших и раненых в результате взрыва заминированного автомобиля на рынке в деревне Телль-Халаф на севере провинции Хасака. Как сообщает агентство Step News, в результате взрыва близ города Рас аль-Айн погибли не менее 16 и получили ранения более 30 человек — среди них мирные жители и бойцы протурецких формирований, действующих в Сирии.

Турецкие источники подозревают в организации теракта курдских боевиков, связанных с террористической «Рабочей партией Курдистана» — об этом заявил официальный канал турецкого оборонного ведомства в Twitter (@tcsavunma).