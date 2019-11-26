В Сети появилась петиция с просьбой к органам проверить информацию о связях Короткова с ИГ

Москва, 26 ноября. В Сети появилась петиция, авторы которой просят правоохранительные органы проверить информацию о связях сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1. Адресатами обращения значатся Федеральная служба безопасности (ФСБ), Следственный комитет, МВД, прокуратура и Роскомнадзор.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало первую часть расследования, в ходе которого вскрылись факты сотрудничества Короткова с террористами. Авторы петиции, размещенной на сайте Change.org, просят компетентные органы проверить эти данные.

«Мы, нижеподписавшиеся, просим вас проверить информацию о сотрудничестве журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с запрещенной на территории РФ террористической организацией ИГ»1, — говорится в обращении.

СМИ в 2017 году сообщали, что среди вещей убитых в районе сирийского города Дейр-эз-Зора террористов была найдена распечатка с мобильным номером Дениса Короткова. Осенью 2019 года корреспондентам ФАН удалось найти подтверждение связям сотрудника «Новой газеты» с ИГ. Бывший член «Исламского государства» в эксклюзивном интервью СМИ рассказал, что общался с Коротковым, когда занимался пропагандой в интересах террористов. Авторы петиции обратили внимание на это заявление.

«Как нам кажется, даже сам факт контактов с террористами, не говоря уж о прямом сотрудничестве, не только является преступлением, но и бросает тень на все журналистское сообщество», — отмечается в письме.

Также в петиции обращают внимание, что Коротков является не единственным сотрудником «Новой газеты», который замечен в симпатиях к боевикам.

«Нам бы хотелось, чтобы люди, связанные с террористами, понесли заслуженное наказание», — резюмировали авторы обращения.

1 Организация запрещена на территории РФ.