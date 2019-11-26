СК РФ показал видео похищения девятилетней девочки в Иркутске

Иркутск, 26 ноября. Подросток помешал насильнику, пытавшемуся похитить девятилетнюю девочку на улице в Иркутске. Видео с места происшествия опубликовало региональное СУ СК РФ.

Инцидент произошел 23 ноября. 48-летний злоумышленник приехал на своей иномарке Toyota Vista в район торговых складов на улице Новаторов. Там он увидел девятилетнюю девочку и решил похитить ее «с целью совершения в отношении нее насильственных действий сексуального характера».

На кадрах, опубликованной записи можно видеть, как мужчина затолкал ребенка в машину, а затем сел туда сам. В ходе следственного эксперимента он признался, что его спугнули идущие к иномарке мужчины. Увидев их, он быстро пересел на водительское кресло и уехал. Девочка в это время кричала, и это, к счастью, услышал проходивший мимо 16-летний подросток. Неподалеку он увидел еще одного мужчину и бросился к нему за помощью. Вместе они догнали автомобиль, заблокировали и спасли ребенка. Преступник скрылся с места преступления, но вскоре его задержали сотрудники Росгвардии.

В ходе проверки следователи выяснили, что мужчина имеет судимости: с 2011 года он отсидел два срока за преступления сексуального характера. Места лишения свободы он покинул в марте 2017 года. В настоящее время ему предъявили обвинение по статье «Похищение несовершеннолетнего». Он заключен под стражу.

В следственном управлении отметили, что похожий случай совсем недавно произошел в городе Златоусте, где местная жительница спасла маленькую девочку, которую пытался унести незнакомец. Малышка кричала: «Помогите, не убивайте меня, я в школу хочу!». Очевидица вместе с еще одной женщиной вызвали полицию, а сами побежали за негодяем с ребенком. В какой-то момент злоумышленник выпустил ребенка и скрылся в неизвестном направлении. Перепуганная девочка тоже сбежала, женщины не смогли ее догнать, чтобы связаться с родителями.