Появилось видео испытаний С-400 против F-16 в Турции

Анкара, 26 ноября. Комплексные испытания российских зенитных ракетных систем С-400 проходят в Турции. Агентство Ihlas Haber опубликовало видео.

В испытаниях участвуют российские С-400 и американские истребители F-16 Fighting Falcon. На кадрах видно, как F-16 совершают пролет на низких высотах над Анкарой. Батарея С-400 осуществляет контроль воздушного пространства. Испытания начались накануне и продлятся два дня.

Российский зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» предназначен для уничтожения всех современных средств воздушно-космического нападения, перехвата любых воздушных целей, ликвидации крылатых и баллистических ракет. В 2017 году Россия и Турция договорились о поставках российских С-400 в Анкару. В сентябре второй этап поставок С-400 в Турцию был завершен.

США призывали Турцию отказаться от сделки с Россией и предлагали свои комплексы Patriot. Они также угрожали отменить договоренность о продаже Анкаре истребителей F-35. Президент Турции заявил, что покупка С-400 является суверенным правом страны. Турецкие власти планируют использовать С-400 с апреля 2020 года.