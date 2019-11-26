Малькевич призвал обязать Facebook раскрыть «стоп-слова», за которые банят пользователей

Москва, 26 ноября. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич призвал мировое сообщество обсудить проблему цензуры в западных социальных сетях. С такой инициативой он выступил в ходе четырнадцатого Всемирного форума по управлению Интернетом, который проходит в Германии.

По его словам, пользователи регулярно подвергаются блокировкам из-за своих политических взглядов. Так, например, популярная соцсеть Facebook может заблокировать аккаунт только за то, что человек высказывается в поддержку республик Донбасса. Такой пользователь автоматически попадает в категорию «опасных лиц» или «лиц, причастных к насилию».

Малькевич обратил внимание на то, что в Германии тоже недовольны работой Google и Facebook, однако письма с жалобами попросту не доходят до руководства. В связи с этим он предложил объединить силы, чтобы положить конец цензуре в Интернете, а также обязать руководство соцсетей раскрыть «стоп-слова», которые приводят к бану.

«Предложил провести международную конференцию высокого уровня, участники которой потребовали бы от руководства крупных соцсетей и новых медиа опубликовать соответствующие стоп-листы (мы должны знать все слова, из-за которых нас могут забанить)», — пишет глава ФЗНЦ в Telegram.

Ранее сообщалось, что Facebook и Twitter начали активно удалять идеологически неугодные страницы в соцсетях. Последний инцидент произошел 29 октября, когда модераторы без объяснения причин удалили ряд развлекательных и новостных ресурсов Судана, в числе которых оказалась наиболее крупная тематическая сеть страны Radio Africa. До этого блокировке подверглись аккаунты политиков и организаций, принявших участие в форуме «Россия — Африка».