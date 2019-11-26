Путин обсудит подготовку к зиме с главами регионов, где возникли сбои

Москва, 26 ноября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговорит с руководителями регионов РФ, где подготовка к зиме идет не без сбоев. Глава государства сообщил об этом во время встречи с министром энергетики Александром Новаком и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Российский лидер отметил, что хотел бы обсудить с Новаком и Миллером несколько вопросов, и первый из них — работа энергетики в зимних условиях. Путин констатировал, что на региональном уровне подготовка к зиме идет не без сбоев, что создает немало проблем для населения.

«С руководителями этих регионов я еще поговорю и поработаю, но сейчас хотел бы услышать от вас, как себя чувствует и как работает большая энергетика в зимних условиях, а зима уже практически началась на всей территории страны», — сказал Владимир Путин.

Новак в ответ сообщил, что на сегодняшний день уже все регионы приступили к отопительному сезону, и Минэнерго ведет постоянный мониторинг и взаимодействие со всеми компаниями. По его словам, все крупные системообразующие компании готовы к зиме и получили паспорта готовности.