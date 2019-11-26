Путин примет участие в церемонии открытия памятника Гранину в Петербурге

Москва, 26 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин в предстоящую среду в Северной столице будет участвовать в церемонии открытия памятника писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент примет участие в церемонии открытия памятника писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину», — следует из сообщения.

Напомним, писатель, общественный деятель и почетный гражданин Северной столицы Гранин скончался 4 июля 2017 года на 99-м году жизни. 1 января 2019 года Гранин бы отпраздновал вековой юбилей.