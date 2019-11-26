ГБР Украины получило доступ к паспортам Порошенко

Киев, 26 ноября. Следователи Государственного бюро расследований по решению Печерского районного суда Киева получили доступ к паспортам пятого президента Украины Петра Порошенко.

В решении суда говорится, что ходатайство было удовлетворено. Соответствующий документ опубликован в Едином реестре судебных решений.

«Предоставить следователям следственной группы Первого управления организации досудебных расследований… и прокурорам группы прокуроров разрешение на временный доступ к документам, находящихся во владении министерства иностранных дел Украины», — отмечается в документе.

Сотрудникам правоохранительных органов был предоставлен доступ к данным служебного и дипломатического паспортов Порошенко на один месяц. Данное решение было принято в рамках расследования дела о поездке экс-президента Украины с семьей на Мальдивы под чужими именами.

В отношении Петра Порошенко возбуждено несколько уголовных дел по подозрению в превышении полномочий, неуплате налогов, отмывании денег, давлении на судебную власть. Также его подозревают в госизмене в связи с решением направить в Керченский пролив три бронекатера.

Ранее сообщалось, что народный депутат украинской партии «Слуга народа» Максим Бужанский потребовал от генерального прокурора Руслана Рябошапки снять неприкосновенность с Порошенко.