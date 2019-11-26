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Фотография лысого Киркорова шокировала поклонников

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Фотография лысого Киркорова шокировала поклонников

Москва, 26 ноября. Светский фотограф Владимир Широков опубликовал фотографию певца Филиппа Киркорова без волос на голове. Неожиданный снимок появился на странице мастера в Instagram.

На фотографии запечатлен черно-белый портрет короля отечественной эстрады. Киркоров смотрит в объектив, слегка прикрывая рот пальцами.

Большинство посетителей страницы не сразу узнали певца. Дело в том, что на снимке музыкант лысый. Кроме того, у знаменитости нет усов и бороды. Это взволновало поклонников звезды и вызвало множество вопросов с их стороны.

«Значит он всегда в парике? — предположили россияне. — Голый король…»

«Сначала показалось, что это [актер Константин] Райкин», — заметили посетители страницы.

«Читаешь по глазам, заглядывая в душу, и открываешь заново, давно знакомого… — оценили работу Широкова подписчики. — Спасибо автору за его талант».

«Очень круто, есть характер!» — написали автору в комментариях.

Внимательные пользователи соцсети обратили внимание, что на фотографии остался след от обручального кольца на безымянном пальце. В Сети предположили, что это старое фото артиста, поэтому Киркоров ходит с настоящими волосами, а не с париком.

Ранее композитор Игорь Крутой снял на видео трогательную встречу исполнителей Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева, во время которой король российской эстрады поцеловал финалиста Евровидения.

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Источник: Страница Владимира Широкова в Instagram
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