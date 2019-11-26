Москва, 26 ноября. Маневр России с ракетами «Союз» поставил США в тупик, заявили китайские средства массовой информации. Китайское издание Sohu рассказало о соперничестве России и США в космической сфере.

По данным издания, Вашингтон пытается договориться с Москвой о «билетах» на ее космические корабли, так как с 2011 года американская сторона лишились возможности доставлять своих астронавтов на МКС в связи с выходом на «пенсию» многоразового транспортного космического корабля «Атлантис».

Сначала США потратили около 20 миллионов долларов за отправку одного астронавта на МКС, однако со временем эта сумма была увеличена до 82 миллионов. Как уточнили источники издания, за эти годы сотрудничества за возможность отправлять своих людей в космос американцы выплатили РФ порядка 3,9 миллиарда долларов.

Как считают китайские журналисты, США обеспокоены сложившейся ситуацией, представители NASA связались с Москвой в надежде договориться о продлении контракта. Китайские СМИ заявили, что маневр России с ракетами «Союз» поставил США в тупик.

«В Вашингтоне хотят пользоваться услугами РФ до тех пор, пока проект многоразового космического корабля не будет завершен», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что зарубежные астронавты впервые за 19 лет не вошли в экипажи российских космических кораблей «Союз».

Отмечается, что в октябре 2020 года и весной 2021 года в космос могут отправиться трое россиян. При этом в одном из кораблей полетят сразу три Сергея. Ранее руководитель NASA Джим Брайденстайн направил письмо главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину, он просил предоставить по одному месту в этих космических кораблях американским астронавтам. Полеты американских космических кораблей задерживаются. Москва и Вашингтон вели переговоры на этот счет. Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз».

В октябре стало известно, что Россия сократит количество пилотируемых запусков к Международной космической станции в 2020 году, отправив вместо четырех кораблей, всего два пилотируемых корабля «Союз». Об этом сообщалось со ссылкой на материалы страхового брокера «РК-Страхование».

По четыре корабля «Союз» с экипажами ежегодно отправлялись на МКС с 2009 года. Сокращение запусков связано с тем, что американские корабли начнут летать на МКС с 2020 года.