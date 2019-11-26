Россия вытесняет Францию с оружейного рынка Африки за счет гибких условий сотрудничества

Москва, 26 ноября. Российское оружие обладает серьезными конкурентными преимуществами, поэтому РФ постепенно вытесняет Францию с оружейного рынка Африки. Об этом рассказал руководитель Центра изучения российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки РАН Евгений Корендясов.

«Российское оружие <...> одно из самых надежных и недорогих на рынке, а по критерию цена-качества занимает первое место. Невысокую стоимость мы можем предложить за счет развитого крупносерийного производства. Российское оружие способствует решению острейшей проблемы региона, к которой относятся внутренние конфликты», — отметил эксперт.

Корендясов пояснил, что Россия предлагает гибкие условия сотрудничества, поэтому нашей стране удалось заключить соглашения на поставку оружия с 16 африканскими государствами, в том числе с теми, которые всегда сотрудничали с Францией, например, с Камеруном, Нигером и Сенегалом. Эксперт уверен, что сотрудничество России и Африки в данном направлении будет только укрепляться.

«Общий заказ стран Африки к югу от Сахары составляет 14 миллиардов долларов, импортное оружие в этом регионе на 30% закрывается поставками из России», — сообщил Корендясов изданию «Экономика сегодня».

Ранее глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил, что заявления о неплатежеспособности африканских стран являются стереотипами. По его словам, рынок в этом регионе обладает огромным потенциалом и демонстрирует тенденцию к росту.