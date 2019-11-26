Лавров заявил о выполнении российско-турецкого меморандума по Сирии

Москва, 26 ноября. Российская сторона не владеет информацией о том, что Турция собирается нарушить меморандум по урегулированию ситуации на сирийско-турецкой границе от 22 октября. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Исландии Гудлейгуром Тором Тордарсоном.

«Насчет выполнения российско-турецкого меморандума от 22 октября. У нас нет информации, которая свидетельствовала бы о том, что Турция собирается его нарушать», — пояснил Лавров.

Он также добавил, что курдские вооруженные формирования потеряли интерес к взаимодействию с российской стороной в рамках данного меморандума после возвращения американских войск на север Сирии. Кроме того, глава МИД РФ посоветовал политическому руководству курдов выполнять свои обещания.

«Через несколько дней, когда США изменили свою позицию и сказали, что они ушли из Сирии, но забыли, что нужно охранять нефтяные месторождения, чтобы их правительство не захватило, руководство тех же самых курдов тут же утратило энтузиазм», — добавил Лавров.

Напомним, 9 октября власти Турции объявили о начале военной операции против курдских террористов в северных районах Сирии. В рамках операции Анкара планировала создать зону безопасности в северных районах Сирии, которые граничат с Турцией.

При этом операция Анкары была направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Однако курдские террористы не воевали против боевиков ИГ, так как многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований.

22 октября президент России Владимир Путин провел встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которой был принят меморандум по урегулированию ситуации на границе Сирии и Турции. Меморандум предполагает совместное патрулирование северных районов Сирии российскими и турецкими военными.

В конце октября министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон оставит под своим контролем нефтяные месторождения в Сирии. При этом глава Пентагона подчеркнул, что США готовы использовать свои вооруженные силы для «защиты нефтяных ресурсов в Сирии».

В настоящее время отряды курдских террористов продолжают осуществлять провокации, направленные против турецких военных в зоне безопасности на севере Сирии.

Так, 16 ноября в городе Аль-Баб, который расположен в районе сирийско-турецкой границы, произошел теракт, унесший жизни 10 мирных жителей Сирии. По данным турецких военных, организатором террористической атаки является Рабочая партия Курдистана. 11 ноября курдские боевики устроили теракт в сирийском городе Камышлы. В результате взрыва трех автомобилей погибли трое мирных жителей Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.