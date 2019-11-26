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Сценарий финального эпизода «Звездных войн» слили на eBay

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Сценарий финального эпизода «Звездных войн» слили на eBay

Вашингтон, 26 ноября. Сценарий «Звездных войн: Скайуокер – Восход» слили на eBay из-за актера, забывшего его под кроватью, заявил режиссер Джей Джей Абрамс.

«Один из наших актеров, не скажу, кто именно — хочу сказать, но не стану — оставил сценарий под кроватью, и его нашел уборщик. Этот человек отдал сценарий кому-то другому, а тот уже создал объявление о продаже», — рассказал Абрамс в интервью телеканалу Good Morning America

Причем пропажу съемочная группа обнаружила уже только тогда, когда кто-то из киностудии наткнулся на объявление о продаже сценария на eBay. К счастью, создатели ленты успели выкупить сценарий до того, как он был распространен в Сети.

Работу над финальным эпизодом фильма завершили 24 ноября. В России его премьера состоится 19 декабря. Главные роли в фильме исполнили Билли Лурд, Адам Драйвер, Дэйзи Ридли, Марк Хэмилл и другие актеры, пишет «Культуромания».

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Источник: «Культуромания»
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