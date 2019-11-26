Клинцевич объяснил, почему США не будут ссориться с Турцией

Москва, 26 ноября. Власти США вряд ли будут окончательно портить отношения с Турцией, несмотря на действия Анкары в Сирии и сотрудничество с Россией. Такое мнение во вторник выразил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Так он прокомментировал слова американского сенатора-демократа Криса ван Холлена, который заявил, что Турция перешла «красную линию», начав тестировать радары купленных у России зенитно-ракетных комплексов С-400.

По словам Клинцевича, возмущение Ван Холлена украдывается в политическую конъюнктуру США, однако Вашингтон, вероятнее всего, согласится на компромисс, и дело не дойдет до новых санкций. Российский сенатор подчеркнул, что Турция не откажется от российских С-400, несмотря на давление США, а обострять и без того подорванные отношения с сильным членом НАТО нет никакого смысла.

«США нет резона ссориться с Турцией, армия которой, если не принимать во внимание ядерное оружие, считается второй по после американской армии по своему боевому потенциалу среди стран-членов НАТО», — пишет Клинцевич в Facebook.

Напомним, что решение Турции приобрести российские системы ПВО С-400 стало одной из причин разногласий между Анкарой и Вашингтоном. США настаивают на том, чтобы их партнер по НАТО отказался от приобретения российского оружия. По словам американских чиновников, С-400 якобы невозможно интегрировать в общую систему ПВО альянса.

США даже заморозили Турции поставки истребителей F-35 и заблокировали программу обучения турецких пилотов. И теперь Анкара задумалась о покупке российских истребителей вместо американских.