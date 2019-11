Сподвижники Трампа покидают Белый дом. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

Американские политики стареют, США вновь запрещает суверенным странам закупать «неправильное» оружие, а болезнь толерантности выходит на новый уровень — об этом и не только расскажет журналист Александр Малькевич в новом выпуске «Слова на свободе».

Здравствуйте, дорогие друзья, и вновь «Слово на свободе». Снова буду рассказывать вам о том, что происходит в мире медиа, в огромном мире вокруг нас и, конечно, в Соединенных Штатах Америки, стране, которая является законодателем (правда, очень своеобразной) моды, связанной со средствами массовой информации и с международной политикой.

В бой идут одни американские старики

На мой взгляд, одна из главных новостей последней недели — это то, что в президентскую гонку в США таки включился Майкл Блумберг. И есть момент — в феврале следующего года ему исполняется 78 лет. Выборы в ноябре 2020, и я опять сажусь верхом на своего любимого неполиткорректного коня, связанного с тем, что очень пожилые белые мужчины в Соединенных Штатах — в мультинациональной, мультикультурной стране — борются за власть.

Потому что самый молодой из них — это Дональд Трамп, все-таки в следующем году к моменту выборов ему 74 с половиной. Берни Сандерсу будет 79, Джо Байдену — 78, Блумбергу — 78.5. Это такая очень дискуссионная история. И эти люди рассказывают нам про несменяемость власти у нас, про брежневское политбюро, и так далее, и так далее. А хочется просто сказать, друзья, в бой идут одни старики, вот это вот пенсионерская возня в ноябре 2020 года в Штатах.

С трамповского корабля бегут крысы

Все большее число сторонников и сотрудников Трампа бегут с корабля. Возможно, он действительно тонет, мы просто этого не знаем? Майк Помпео, госсекретарь США, человек-глыба, с весны 2018 года работает госсекретарем. С 2011 до 2017 года Помпео был конгрессменом, членом палаты представителей конгресса США от Канзаса. И сказал тут он своим близким, что «надо бы, наверное, мне в сенаторы пойти от Канзаса». Соответственно на осенних выборах 2020 года. Вопрос только — встретит ли он Новый год вместе с Трампом в Белом доме или отчалит раньше.

Потому что до этого был звоночек с послом США в России Джоном Хантсманом, который отчалил уже, объявил о том, что идет в губернаторы штата Юта, и будет соответственно осенью баллотироваться. Поэтому мне кажется, таким темпом скоро практически все сподвижники Трампа покинут администрацию и пойдут баллотироваться для того, чтобы продлить свое существование в американской политике. Хантсман станет губернатором — это четыре года, а Помпео — это шесть лет сенаторства, как бы хорошо, сухо надежно и никаких тебе головных и сердечных неприятностей в связи с импичментом или какими-то прочими проблемами. Значит, не верят все-таки они в перспективы Дональда Фредовича, а это тревожный симптом и знак.

Покупка Египтом российских СУ-35 раздражает США

История с совместным письмом Госдепа и Пентагона властям Египта. Прямо, принципиально, открыто было сказано, что «друзья, вы подумайте, вы собираетесь закупать пару десятков истребителей СУ-35 у России, но вообще мы вам за это можем и санкции привинтить». Хотя, подчеркну, Россия ни в каких черных списках не находится, с чего бы это вдруг нельзя суверенному государству Египту покупать у России военную технику незапрещенного формата и образца? А им за это сразу санкции. Высокопоставленный представитель госдепартамента слил американским журналистам потрясающую формулировку. «Конечно же есть другие страны, которые тоже обращались к Каиру, и говорили в связи со всей этой готовящейся сделкой – пожалуйста, не перечеркивайте весь достигнутой вами за последние годы прогресс».

Потому что не только США обеспокоены грядущей покупкой Египтом наших самолетов. Какой достигнутый прогресс и в чем за последние годы у Египта может быть обнулен вот этой самой сделкой? Какой циничный высокий дипломатический язык процветает в США, какой слог! Вы у России не покупайте оружие, иначе перечеркнете этим весь прогресс, который вы достигли в наших глазах. И тогда, увидев, что прогресса больше нет, мы введем против вас санкции.

Ваша живопись слишком не прогрессивна!

The New York Times берет новые высоты, только не наверху, а внизу. С парохода современности сбрасывают Поля Гогена, решительно и бесповоротно — знаменитый художник в Полинезии спал с малолетними. Американские журналисты заклеймили художника. Да, он жил тогда во французской Полинезии, на Таити, с местными жительницами, воспитывал с ними детей, писал работы. Теперь наслаждаться Гогеном, признавать его талант по мнению The New York Times — это нехорошо. Более того, с подачи журналистов и возмущенной взволнованной общественности в ряде музеев, где выставляются его картины, будут специальные пояснения.

Например, на последней выставке в Канаде названия и описания ряда его работ были изменены, чтобы избежать нечувствительности языка. Например, картина под названием «Голова дикаря» теперь имеет специальный ярлык, где сказано, что слова «дикарь» и «варвар» сегодня считаются оскорбительными и отражают отношения, привычные во времена Гогена, который сам был не очень хороший человек.

Это какое-то экстра-кривое зеркало, наша новая жизненная антиутопия, где какие-то интеллектуальные карлики, некультурные клерки раздают направо-налево штампы, выписывают ярлыки, какой художник разрешен к просмотру. Запретить, картины сжечь, музеи закрыть и только толерантно одобренные, правильные картины представлять к широкому показу для народных масс.

Безудержная толерантность

Штат Юта. Сексуальной преступницей могут признать женщину, которая обнажила грудь в присутствии приемных детей. Это совершенно дикая история. Она и ее супруг работали в гараже. Разбирали полки, складировали вещи, прибирались по хозяйству. Жарко. Он снял майку-алкоголичку с себя, она — рубашку. И тут в гараж забегают приемные дети 9 и 13 лет. Забегают, ой, а что дальше делает традиционный американский подросток? Он выходит и звонит куда-то. Видимо, один позвонил в полицию, а второй позвонил маме, соответственно супруге отца в первом браке: «Мама, я такое видел сейчас в гараже, там мачеха голая по пояс!» — та говорит: «Немедленно фото и пиши заявление!»

В итоге сейчас на нее завели дело, более того — ей предъявили обвинение по трем правонарушениям, связанным с непристойностью, и должны внести ее в список сексуальных преступников, причем в этот список заносят людей, которые детей насиловали. Это вот современная Америка, какой мы ее знаем и любим — на неправильные выставки ходить не надо, читать только то, что одобрено, если собрался у себя в гараже раздеться — внимательно осмотрись, нет ли поблизости кого-то из родных и близких, которые могут неправильно интерпретировать твои действия. И в общем все это на самом деле не смешно

Бестселлер по-республикански

В печать вышла свежая книга, бестселлер «Спущенный курок. Как левые культивируют ненависть и заставляют нас замолчать». Ну, справедливости ради, действительно, большинство подобных дурацких законов и разных таких актов инициированы демократами. А эту яркую острую книгу выпустил Дональд Трамп-младший, сын президента. Сам президент в своих социальных сетях рекламирует эту книжку, говорит, что «это просто бомба, всем советую своим фанатам покупать».

Правда получилось накладочка — оказалось, что Национальный Комитет Республиканской партии потратил почти 100 000 долларов чтобы купить n-ое количество экземпляров этой книги. Видимо для раздачи членам партии, а также на массовых мероприятиях. И естественно после такой массированной интервенции книга рванула в списках бестселлеров. Это такая накрутка по-республикански, суровая и беспощадная. Так и создаются хит-парады и победители в них.

Запрет американским полицейским требовать пароли от наших устройств

Верховный суд штата Пенсильвания в США заключил, что пятая поправка Конституции США запрещает полицейским требовать у людей пароли от электронных устройств. Пятая поправка запрещает принуждать человека к самообвинению и наводить полицию на обвинительные улики против самого человека.

Адвокаты доказали, что доступ к девайсам человека является эквивалентом самообвинения, потому что в телефоне или компьютере может храниться чувствительная личная информация. После этого решения большая вероятность того, что дело дойдет до Верховного суда США, и он должен будет вынести свое определение. Если все это состоится, история может оказаться революционной, потому что сегодня требования полиции разблокировать девайсы, чтобы посмотреть, что у вас там находится — это основа основ американского правосудия, потому что сколько было схвачено людей, моих знакомых, коллег, журналистов, политологов…

Да собственно говоря все русские, которые попадали в руки американцев, первым делом надо было пошарить во всех компьютерах, электронная почта там, мессенджер и так далее. А если заработает на территории всех Соединенных Штатов это обновленное пояснение к пятой поправке Конституции, что же будут делать хваленые американские агенты ФБР и иных служб? Какие выписывать ордера и как потрошить журналистов из стран, которые американским правоохранителям кажутся подозрительными?