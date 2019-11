Курдских террористов подозревают в организации взрыва в сирийском Африне

Африн, 26 ноября. Мощный взрыв прогремел в сирийском городе Африн в провинции Алеппо. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил во вторник сирийский журналист Mohammed Ghorab.

По данным корреспондента, взрывное устройство сдетонировало сегодня днем в Африне к северу от Алеппо. Информация о жертвах и пострадавших не приводится.

An explosive device explodes in #Afrin city, north of #Aleppo pic.twitter.com/FirQtc2a1x