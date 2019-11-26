Курдских террористов подозревают в организации взрыва в сирийском Африне

Африн, 26 ноября. Мощный взрыв прогремел в сирийском городе Африн в провинции Алеппо. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил во вторник сирийский журналист Mohammed Ghorab.

По данным корреспондента, взрывное устройство сдетонировало сегодня днем в Африне к северу от Алеппо. Информация о жертвах и пострадавших не приводится.

Напомним, на прошлой неделе военный источник в Twitter-аккаунте (ahmadalissa) сообщил, что курдские террористы подозреваются в организации взрыва в городе Африн. Отмечалось, что вооруженные формирования курдов атаковали жилые кварталы города. Уточнялось, что курдские боевики продолжают осуществлять нелегальную подпольную деятельность на подконтрольных протурецким формированиям территориях.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что российская сторона направила дополнительные силы военной полиции для патрулирования на севере Сирийской Арабской Республики. В военном ведомстве подчеркнули, что жителям Заевфратья оказывается вся необходимая медицинская и гуманитарная помощь. Также в министерстве обратили особое внимание на то, что российская сторона выполнила и продолжает выполнять обязательства в рамках меморандума, подписанного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 22 октября. Главы двух государств после длительных переговоров подписали меморандум, согласно которому подразделения военной полиции РФ и пограничной службы САР патрулируют 30-километровую зону безопасности у границы Турции и САР и содействуют отводу курдских бандитских формирований с указанных земель.