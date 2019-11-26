Глава ФЗНЦ анонсировал доклад о цензуре в Facebook

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич пообещал в скором времени выпустить доклад о фактах цензуры и нарушениях прав пользователей в американской социальной сети Facebook после новости о блокировке аккаунта «Хорошие новости» в Twitter. Об этом председатель комиссии по СМИ Общественной палаты России рассказал в интервью Федеральному агентству новостей.

«Глава временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов отметил, что это не первый факт, когда иностранные соцсети блокируют «сообщества и авторов, распространяющих патриотический контент», и сообщил, что поручил членам комиссии проанализировать практику подобных блокировок в иностранных социальных сетях», — рассказал Малькевич.

По словам общественника, Фондом уже были подготовлены материалы о цензуре в западных социальных сетях, в частности в Facebook.

В настоящий момент Александр Малькевич находится в столице ФРГ.

«Отдельные тезисы нашего доклада звучат здесь, в Берлине, на Глобальном форуме по управлению Интернетом. Люди встречают это аплодисментами: проблема цензуры широко стоит и перед европейцами», — отметил собеседник ФАН.

Европейские государства также ощущают, что их требования игнорируют глобальные интернет-площадки, такие как Facebook и Twitter.

«Полная коллекция всего беспредела мировых площадок у нас есть. Мы представим ее перед российским парламентом», — пообещал Малькевич.

В западных соцсетях пользователи регулярно подвергаются блокировкам из-за своих политических взглядов и в то же время модераторы закрывают глаза на откровенно противозаконные действия.

«Facebook фактически отказывается рассматривать жалобы на угрозы в адрес пользователей, которых его модераторы расценивают как «опасных лиц» или людей, «причастных к насилию». Чтобы попасть в эту категорию, достаточно, например, положительно отозваться о республиках Донбасса», — пояснил Малькевич.

Ранее стало известно, что администрация социальной сети Twitter заблокировала официальный аккаунт проекта «Хорошие новости». Авторы страницы рассказывали об основных достижениях в экономике России, науке, культуре, спорте и социальной сфере.