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Путин проведет встречу с президентом UEFA в Петербурге

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Путин проведет встречу с президентом UEFA в Петербурге

Москва, 26 ноября. Президент России Владимир Путин во время визита в Петербург проведет встречу с президентом УЕФА Александером Чеферином, сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер 27 ноября будет работать в Петербурге. В рамках этого визита у него запланировано несколько встреч, отметили в Кремле.

«Запланированы двусторонние встречи главы российского государства с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом», — говорится в обнародованном сообщении.

В среду Путин также посетит клуб дзюдо «Турбостроитель». В этом году секции самбо исполняется 50 лет. В 1969 году ее возглавил Анатолий Рахлин — бывший тренер Путина. Глава государства пообщается с ветеранами клуба и спортсменами.

Ранее стало известно, что движение автомобильного транспорта по новой скоростной автодороге М-11 Москва — Санкт-Петербург полностью будет открыто 27 ноября. Путин примет участие в открытии трассы.

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Источник: Пресс-служба Кремля
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