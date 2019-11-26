Путин проведет встречу с президентом UEFA в Петербурге

Москва, 26 ноября. Президент России Владимир Путин во время визита в Петербург проведет встречу с президентом УЕФА Александером Чеферином, сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер 27 ноября будет работать в Петербурге. В рамках этого визита у него запланировано несколько встреч, отметили в Кремле.

«Запланированы двусторонние встречи главы российского государства с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом», — говорится в обнародованном сообщении.

В среду Путин также посетит клуб дзюдо «Турбостроитель». В этом году секции самбо исполняется 50 лет. В 1969 году ее возглавил Анатолий Рахлин — бывший тренер Путина. Глава государства пообщается с ветеранами клуба и спортсменами.

Ранее стало известно, что движение автомобильного транспорта по новой скоростной автодороге М-11 Москва — Санкт-Петербург полностью будет открыто 27 ноября. Путин примет участие в открытии трассы.