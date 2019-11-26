Москва, 26 ноября. Российский президент Владимир Путин примет участие в открытии трассы М-11 Москва — Петербург 27 ноября. Соответствующую информацию передает пресс-служба Кремля.

«27 ноября в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург глава государства примет участие в открытии автодороги М-11 «Москва — Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.

Также Владимир Путин проведет совещание «о влиянии реализации инвестиционного проекта строительства этой скоростной автомобильной дороги на социально-экономическое развитие субъектов РФ».

Напомним, в пресс-службе правительства Московской области сообщили, что движение по новой скоростной автодороге М-11 Москва — Санкт-Петербург полностью будет открыто 27 ноября. Сегодня готовность трассы проверили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, помощник президента Игорь Левитин и министр транспорта России Евгений Дитрих.