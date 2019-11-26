Экс-депутат Рады дал Зеленскому совет, как наладить отношения с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский для того, чтобы наладить отношения с Россией и начать выстраивать добрососедские отношения, должен поставить на место неподконтрольные ему группы влияния. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

«Очень сложная ситуация»

Украинские граждане сами выбрали вектор на европейскую интеграцию. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, при этом назвав отношения с Россией «очень сложной ситуацией».

Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между РФ и Украиной, обвинив Соединенные Штаты в том, что они используют Киев для ослабления Москвы. По его словам, финансирование из России могло бы заменить кредиты Международного валютного фонда.

«Господин Коломойский не является президентом Украины, и он гражданин Украины. И большинство граждан Украины выбрали европейскую интеграцию и курс на Евросоюз, поэтому именно народ Украины выбирает, куда нам идти. С Россией очень у нас очень сложная ситуация, вы ее знаете. Мы начали диалог, и, если честно, он будет начат в ходе нормандской встречи четырех лидеров», — заявил Зеленский, комментируя высказывания Коломойского о том, что нужно восстановить связи с РФ.

Восстановить отношения с РФ

Владимир Олейник назвал «дерзким» заявление Зеленского о том, что Игорь Коломойский не является президентом. «Может, он опять скажет: «Алло, гараж, пошли пить кофе», — добавил Владимир Олейник. «Кофе идешь пить?» — это крылатая фраза Игоря Коломойского, произнесенная им во время разборок с депутатом Мустафой Найемом, пытавшимся попасть на территорию захваченной «Укрнафты».

Отвечая на вопрос о том, как Владимиру Зеленскому улучшить отношения с Россией, бывший украинский депутат отметил, что 75% украинцев выступают за выстраивание мирных отношений с РФ.

«Начинайте переговоры с Россией, в том числе по вопросу Донбасса, с Донбассом напрямую тоже нужно вести переговоры. Восстанавливайте отношения. Потому что мир — это не самоцель. Дальше надо восстанавливать торговые отношения. Сегодня они стали лучше, чем были год назад. Возрос товарооборот и пошли инвестиции. Люди уже подсказывают. Необходимо налаживать отношения с ближайшим соседом, торговым партнером. Восстанавливать в России рынки, которые перекрыты в Европе, глубокую кооперацию (возрождение предприятий «Антонов», «Турбоатом», «Южмаш» и так далее, перечень большой)», — рассказал Владимир Олейник.

Однако, по мнению украинского политика, Владимир Зеленский сидит в президентском кресле, но не правит. Он де-юре является главой государства, а де-факто президентом не является. Он лишь часть нескольких групп влияния на Украине.

«Страной управляют три группы влияния. Зеленский и его «95-й Квартал», который почти всем составом у власти. Вторая группа — миллиардер Джордж Сорос и птенцы его гнезда. Это самая влиятельная группа. Это кабинет министров Украины — Алексей Гончарук, который голосовал за Петра Порошенко. Как правило, премьером становится соратник. Третья группа — Игорь Коломойский. У меня к нему претензий нет. Он вложил деньги, раскрутил Зеленского. А что должен делать Зеленский? Он должен поставить всех на место. Но, к сожалению, Зеленский этого сделать не может», — заключил Владимир Олейник.

В 2014 году на территории Украины началась гражданская война. Причиной стало нежелание жителей Донбасса признавать правительство, которое пришло к власти в результате кровопролитного неконституционного государственного переворота. В ответ Киев объявил о начале так называемой антитеррористической операции, которая по сути стала карательным походом на мирных граждан своей же страны. По данным ООН, в ходе братоубийственного конфликта погибли свыше 13 тысяч человек.