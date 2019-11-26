Вишневский трусливо избежал вопросов о домогательствах в эфире «Эха Москвы»

Санкт-Петербург, 26 ноября. Петербургское отделение «Эха Москвы» проигнорировало неудобные вопросы депутату Закса Борису Вишневскому о домогательствах в РГПУ им. Герцена во время эфира программы «Особое мнение».

Во вторник, 26 ноября, замешанный в секс-скандале Вишневский стал гостем программы «Особое мнение» на «Эхе Москвы». Депутата и преподавателя уличили в домогательствах к студенткам вуза.

Слушатели эфира могли задать вопросы депутату несколькими способами: позвонить, написать сообщение в мессенджерах или же написать комментарий в чате в трансляции на YouTube. Большинство слушателей задавали вопросы именно о недавнем секс-скандале и просили прокомментировать информацию о домогательствах в РГПУ им. Герцена. Однако ни один из этих вопросов в эфир не попал из-за цензуры «Эха Москвы».

Пользователи Сети справедливо удивились, почему же ведущие проигнорировали самый интересующий вопрос, а депутат трусливо избежал комментариев по волнующей всех горожан теме, пишет Nation News.

«Сейчас весь Питер на ушах из-за скандала со студентками, а Вишневский отмалчивается. Трусливо как-то», — возмущена Элен Маркова.

«Борис, что скажете про скандал со студентками? Как объясните многочисленные жалобы в свой адрес?» — спросила пользователь Бэллочка спешит на помощь.

При этом ведущие эфира с радостью зачитали вопрос о предстоящих выборах в «Яблоке». Депутат подробно рассказал о своих амбициях. Редакция Nation News попыталась дозвониться в эфир «Эха Москвы» и задать интересующий всех вопрос, однако цензура и тут сработала жестко — вопрос проигнорировали и бросили трубку.

Скандал вокруг Вишневского разгорелся после обращения в редакцию Nation News девушки по имени Кристина, она рассказала о сексуальных домогательствах к ней со стороны профессора кафедры политологии РГПУ им. Герцена. В личной беседе девушка рассказала, каким способом студентки «сдавали» экзамены похотливому профессору.

Кроме того, в редакцию Федерального агентства новостей поступило письмо от Алины, которая также сообщила о домогательствах со стороны профессора. При этом обе девушки отметили, что они ― не единственные жертвы Вишневского. Похождения депутата продолжаются уже многие годы.

В РГПУ им. Герцена проигнорировали запрос отстранить Вишневского от работы на время разбирательств, однако информацию о Вишневском, как о преподавателе, удалили. Теперь он числится как приглашенный специалист.