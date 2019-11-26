В Совфеде назвали контрафактный алкоголь угрозой национальной безопасности

Член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди поделилась положительным опытом, накопленным крымчанами, в борьбе с незаконным оборотом контрафактной алкогольной продукции. По мнению Ковитиди, проблема контрафактного алкоголя настолько серьезна, что борьба с ним — это вопрос национальной безопасности. Сенатор призвала в преддверии новогодних праздников усилить борьбу с незаконным оборотом контрафактной алкогольной продукции, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей по итогам заседания Совфеда.

В ходе выступлений членов Совета Федерации по актуальным социально-экономическим вопросам сенатор от Крыма рассказала о положительном опыте работы различных ведомств Крыма в согласованной борьбе с оборотом контрафактной алкогольной продукции. Ковитиди также указала на необходимость дополнительного законодательного регулирования ряда вопросов в этой сфере. По мнению сенатора, в отдельном регулировании нуждается распределение между бюджетом РФ и бюджетами субъектов федерации финансирования расходов по хранению, транспортировке и погрузочно-разгрузочным работам изъятой контрафактной алкогольной продукции.

«Необходимо внедрение на территории РФ нумерации и учета стеклотары, поскольку контроль бутылки, используемой для продажи алкогольной продукции, является дополнительным инструментом контроля подлинности продукции», — подчеркнула Ольга Ковитиди.

По словам Ковитиди, борьба с незаконным оборотом контрафактной алкогольной продукции — это вопрос национальной безопасности, поскольку касается не только продовольственной и экономической безопасности. По мнению сенатора от Крыма, поддельная алкогольная продукция представляет реальную угрозу жизни и здоровью наших сограждан. Актуальность этой темы в разы возрастает в преддверии новогодних праздников, уверена Ковитиди.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко согласилась с важностью поднятого вопроса. Матвиенко дала протокольное поручение комитету СФ по бюджету и финансовым рынкам совместно с комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике создать рабочую группу и проработать вопросы, поднятые Ольгой Ковитиди.