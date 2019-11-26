Курды утратили интерес к сочинскому меморандуму РФ и Турции по Сирии, заявил Лавров

Москва, 26 ноября. Курды утратили интерес к взаимодействию в рамках сочинского меморандума РФ и Турции по Сирии сразу после того, как США направили свои силы в места нефтяных месторождений Сирийской Арабской Республики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел РФ отметил, что посоветовал бы руководству курдов следовать своему собственному слову, так как сразу после заключения сочинского меморандума оно заверило, что будет сотрудничать по его выполнению.

«А через несколько дней, когда США изменили свою позицию и сказали, что они ушли из Сирии, но забыли, что нужно охранять нефтяные месторождения, чтобы их правительство не захватило, руководство тех же самых курдов тут же утратило энтузиазм по поводу взаимодействия в выполнении сочинской договоренности и опять стало полагаться на покровительство США», — цитирует слова Сергея Лаврова ТАСС.

В 2017 году курдские вооруженные формирования, которые поддерживаются США, под предлогом «борьбы» с запрещенной в РФ организацией «Исламское государство»1 оккупировали нефтяные поля на восточном берегу Евфрата. При этом террористы из курдских банд заняли традиционные области проживания арабов-суннитов. Боевики пытались навязать свои порядки и свои условия местному населению и притесняли жителей региона.

Вашингтон принял решение о выводе своего военного контингента с северо-востока Сирии в преддверии турецкой антитеррористической операции «Источник мира» в регионе. Действия Анкары были направлены на освобождение приграничной зоны от курдских боевиков, которые действовали при поддержке США. Кроме того, целью операции Анкары было создание буферной зоны для предотвращения действий террористов из состава «Рабочей партии Курдистана», YPG и «Исламского государства». Позже глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США планируют усилить свои позиции на местах нефтегазовых месторождений, расположенных на востоке Сирии. Контроль над нефтяными полями в этом регионе САР Штаты получили благодаря курдским боевикам.

22 октября в Сочи состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам этой встречи был принят меморандум о взаимопонимании. В соответствии с одним из пунктов договоренностей, операция «Источник мира» была остановлена, а на сирийскую сторону границы САР и Турции были введены подразделения военной полиции РФ и сирийской пограничной службы. Военнослужащие содействуют отводу курдских незаконных вооруженных формирований от границы на 30 километров. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали патрулирование установленной зоны безопасности.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара возобновит антитеррористическую военную операцию «Источник мира» на севере Сирии, если боевики Отрядов народной самообороны (YPG) не покинут зону безопасности вдоль границы. За последнее время террористы YPG совершили ряд терактов. Мощные взрывы заминированных автомашин прогремели в Камышлы и Аль-Бабе в северных частях провинций Хасака и Алеппо. В общей сложности погибли 25 мирных граждан, еще несколько десятков человек пострадали.

1 Организация запрещена на территории РФ.