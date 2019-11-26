Современный спорт превратился в войну без правил, считает Лукашенко

Минск, 26 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что современный спорт превратился в войну без правил и зависит от политики.

«Тот же хоккей, футбол — это сегодня не соревнование, даже не битва. Это война. Потому что спорт стал политикой», ― заявил Лукашенко на встрече с командами по гребле на байдарках и каноэ.

Глава Белоруссии привел в пример ситуацию с белорусским прыгуном в высоту Дмитрием Набоковым, которого отстранили от соревнований из-за подозрений в употреблении допинга. Лукашенко считает, что причиной отстранения стало то, что Набоков мог кому-то помешать на Олимпиаде.

«Это война без правил. В войне мало правил, но здесь вообще никаких правил. Там в плен не берут, грубо говоря, а расстреливают сразу, даже не успеешь финишной ленточки достичь», — добавил Лукашенко.

Кроме того, президент Белоруссии выразил удивление тем, что некоторые спортсмены соревнуются ради денег. Лукашенко уверен, что соревноваться необходимо за победу, а после победы уже требовать то, что заслужено.

Главный тренер сборной Белоруссии по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович подтвердил слова президента, что в соревнованиях должны участвовать люди, готовые биться за победу, а не ради опыта и участия. Шантарович добавил, что на Олимпиаду в Токио от Белоруссии поедут именно такие спортсмены.

Ранее Лукашенко заявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах главы государства, которые запланированы на 2020 год. Лукашенко отметил, что не держится за пост президента, однако считает для себя обязательным предложить избирателям свою кандидатуру.