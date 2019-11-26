Недвижимость на 100 млн рублей нашли у подозреваемого в коррупции ректора РГПУ

Санкт-Петербург, 26 ноября. Ректор РГПУ имени Герцена Сергей Богданов, который подозревается в коррупции, имеет недвижимость почти на 100 млн рублей.

К такому выводу пришли журналисты портала Nation News, которые подсчитали количество объектов недвижимости у ректора и его родных, а также попытались оценить ее стоимость при помощи сервисов по купле-продаже.

В частности, журналисты нашли у Богданова квартиру (40 кв.м.) в самом центре города — на набережной Канала Грибоедова. Стоимость самой дешевой квартиры в этом доме начинается от 10,5 млн рублей.

Кроме того, ректор располагает еще одной квартирой (45 кв.м.), двумя земельными участками на 74 сотки и двумя жилыми домами на 460 кв.м. Согласно оценке сервиса «Яндекс.Недвижимость», жилой дом на 460 кв.м. в Ленинградской области стоит 15 млн рублей, а земельный участок — за 18 млн рублей за 35 соток. При этом источник Nation News полагает, что общая стоимость оформленного на Богданова жилья составляет 50 млн рублей.

Его супруга Елена Сальман владеет недвижимостью на сумму 30 млн рублей. Речь идет о двух квартирах (112 кв.м.), доле в квартире на улице Шкапина (почти 80 кв.м.), небольшом жилом доме и земельном участке на 19 соток. У ректора есть взрослые дети, однако они не работают на государственной службе, поэтому не предоставляют декларацию об имуществе.

Напомним, что ранее правоохранительные органы начали расследование в отношении Богданова, которого заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Еще во время работы в СПбГУ будущий ректор «Герцена» нарушил требования 24-й статьи федерального закона «О контрактной системе закупок», подписывая документы о приемке-сдаче услуг. Дело в том, что вуз не имел юридических оснований на право использования результатов данных услуг. Из-за несоответствия в документах была инициирована проверка, однако дело против Богданова «замяли».

Это не первый скандал, разгоревшийся вокруг РГПУ имени Герцена. Ранее несколько студенток обвинили преподавателя Бориса Вишневского, который также является депутатом петербургского Заксобрания, в сексуальных домогательствах.