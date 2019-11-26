Комплекс «Авангард» поступит на боевое дежурство в ВС РФ в декабре

Москва, 26 ноября. Комплекс «Авангард» поступит на боевое дежурство в Вооруженные силы России в декабре этого года, заявили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве констатировали, что 24-26 ноября в России для инспекционной группы из США был проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком. Отмечается, что мероприятие проходило в рамках реализации договора Москвы и Вашингтона о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

«Российская сторона провела показ в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ», — констатировали в пресс-службе Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве добавили, что комплекс «Авангард» будет поставлен на боевое дежурство в Вооруженные силы России в декабре этого года.

13 ноября СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что первые две баллистические ракеты УР-100Н УТТХ, оснащенные ядерным планирующим блоком «Авангард», поступят на вооружение Домбаровской дивизии РВСН в ближайшие несколько недель.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что система «Авангард» является неуязвимой для систем ПВО и ПРО потенциального противника.