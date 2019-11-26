Американский посол обвинил немецкого министра в «оскорблении» из-за сравнения США с КНР

Берлин, 26 ноября. Американский посол в Германии Ричард Гренелл обвинил немецкое правительство в «оскорблении» его страны. Причиной разногласий стали высказывания министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера, который в дебатах о безопасности телекоммуникационных систем провел аналогию между Вашингтоном и Пекином. Об этом сообщает во вторник Deutsche Welle.

Сравнение США с Китаем, сделанное немецким министром, является «оскорблением для тысяч американских военных, которые вносят свой вклад в обеспечение безопасности Германии», говорится в заявлении американского дипломата.

Помимо этого, по мнению Гренелла, это является оскорблением и «миллионов граждан США, которые выступают за сильный западный союз».

Отмечается, что причиной жесткого заявления посла Штатов в Берлине стал спор об использовании в Германии аппаратуры китайского концерна Huawei в сети мобильной связи пятого поколения (5G). Как США, так и критики этой инициативы в самой Германии полагают, что допуск китайской компании угрожает тем, что он откроет Huawei возможность участвовать в шпионской деятельности по заказу Пекина.

Альтмайер ранее напомнил о шпионском скандале с прослушиванием смартфонов немецких граждан Агентством национальной безопасности США. Также, по его словам, Вашингтон сам требует от американских фирм передавать ему определенные сведения, необходимые для борьбы с терроризмом.

«Между Китаем и США нет морального равенства, и каждый, кто говорит об обратном, игнорирует историю», — сказал Гренелл.

Напомним, весной 2019 года американский посол в Берлине заверил, что администрация Белого дома ограничит обмен разведывательной информацией с правительством ФРГ в случае допуска Huawei к созданию телекоммуникационной структуры в стране.