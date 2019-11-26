Малькевич призвал принять закон о травле в Интернете

Глава комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич призвал принять законодательные меры по предотвращению «кибербуллинга» — травли в Интернете. Об этом он заявил в интервью Федеральному агентству новостей.

«Мы считаем, что давно назрела необходимость принять закон о кибербуллинге в нашей стране. Да, закон о травле в Интернете», — сказал Малькевич.

По словам главы Фонда защиты национальных ценностей, каждый день в России в Интернете травят того или иного человека: журналиста, общественного деятеля, «просто того, чье мнение не устраивает». Особенно от кибербуллинга страдают дети.

«Таких случаев полно, просто они боятся об этом рассказывать», — пояснил общественник.

В качестве яркого примера агрессии в Интернете он привел историю музыканта Андрея Резникова. Мужчину уже четыре года преследует женщина, из-за которой жизнь музыканта и его близких превратилась в ад. Преследовательница часто караулит Резникова около дома и офиса. Несмотря на то, что музыкант несколько раз обращался в правоохранительные органы, там ему не могут помочь, так как, согласно текущему законодательству, против Резникова еще не совершено никакое преступление. Однако в других странах мира за подобные действия вполне можно отправиться за решетку, отметил Малькевич.

«Все большее число людей регулярно сталкиваются с буллингом. Эти истории мы обсуждаем постоянно, но ведь есть еще обычные граждане, которые не знают, что с этим делать, им некуда обратиться», — констатировал он.

Депутат Государственной думы Сергей Боярский отметил, что планирует организовать круглый стол с участием экспертов, юристов, правоохранителей и жертв преследователей, добавил Малькевич.

В настоящее время, по данным Всемирной организации здравоохранения, Россия занимает лидирующие позиции в мире по кибербуллингу.

«Грань между виртуальной и реальной жизнью очень тонка. И пока мы сидим сложа руки, может реально произойти что-то страшное. Надеюсь, что закон о наказании за оскорбления и травлю в Сети в нашей стране будет принят», — заявил собеседник ФАН.

Тема кибербуллинга является общемировой, все страны мира стоят перед этой проблемой, указал глава ФЗНЦ.