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ФАН-ТВ

Почта Деда Мороза начала свою работу в парке «Зарядье». ФАН-ТВ

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Чуть больше месяца осталось у россиян до новогодних праздников и гуляний. Написать письмо главному сказочнику страны — Деду Морозу — можно в парке «Зарядье» и еще в 17-ти парках Москвы.

Специальные почтовые ящики размещены возле входов и центральных аллей самых многолюдных парков столицы. Свои пожелания и поздравления можно положить в ящики до 8 декабря.

Сотрудники парков будут следить за тем, чтобы почта Деда Мороза не переполнялась. А уже 13 декабря все письма окажутся в Великом Устюге — резиденции Деда Мороза.

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