В Раде потребовали от генпрокурора Украины снять неприкосновенность с Порошенко

Киев, 26 ноября. Народный депутат украинской партии «Слуга народа» Максим Бужанский потребовал от генерального прокурора Руслана Рябошапки снять неприкосновенность с бывшего президента Украины Петра Порошенко.

«Генеральный прокурор, у вас есть два дня на то, чтобы внести в парламент представление на снятие с Порошенко неприкосновенности», — написал Бужанский в своем Telegram-канале.

По словам депутата, если представление будет внесено к вечеру 28 ноября, то на следующий день его рассмотрит регламентный комитет, а 3 декабря состоится голосование в зале.

«Если вы не сделает этого, вы сознательно даете возможность Порошенко спрятаться за политическими акциями протеста, приуроченными к «нормандской встрече». Таким образом вы официально подтверждаете, что играете с Порошенко в одной команде», — подчеркнул Бужанский.

Кроме того, народный депутат напомнил, что 7 декабря наступает 100 дней со дня пребывания Рябошапки в должности. Бужанский подчеркнул, что действия, которые совершит генпрокурор Украины в ближайшие два дня, «лягут в основу кадровых выводов парламента».

Напомним, имя Петра Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, возбужденных Государственным бюро расследований (ГБР) Украины, пишет «Газета.ру». Экс-президента подозревают в превышении полномочий, неуплате налогов, отмывании денег, давлении на судебную власть, государственной измене, а также декларировании недостоверной информации, сообщает НСН.