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Трассу Москва — Петербург откроют 27 ноября

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Трассу Москва — Петербург откроют 27 ноября

Москва, 26 ноября. Движение автомобильного транспорта по новой скоростной автодороге М-11 Москва — Санкт-Петербург полностью будет открыто 27 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

Готовность трассы проверили 26 ноября губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, помощник президента Игорь Левитин, министр транспорта РФ Евгений Дитрих и председатель правления ГК «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко.

Как заметил губернатор Московской области, автомобильную дорогу М-11 можно считать самой оживленной в России. По его словам, трасса Москва — Санкт-Петербург с точки зрения безопасности соответствует самым высоким мировым стандартам.

«Строительство новой скоростной магистрали позволит улучшить транспортную ситуацию на северо-западе МО, выведя транзит из Химок, Клина, Солнечногорска. Это также увеличит доступность аэропорта «Шереметьево», сократив время в пути», — говорится в сообщении.

Воробьев рассказал, что для Подмосковья открытие скоростной автодороги — это возможность продолжить развитие инфраструктуры области. Он напомнил о запуске МЦД. По словам губернатора, «следующий большой этап — это ЦКАД, который разгрузит МКАД и прилегающие города к Москве».

Отметим, трасса М-11 является дублером федеральной автодороги М-10 «Россия», к настоящему моменту ее пропускная способность исчерпана.

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