Поплавская назвала «обезьяньим театром» свадьбы Собчак и Волочковой

Москва, 26 ноября. Российская актриса театра и кино Яна Поплавская назвала «обезьяним театром» свадьбу Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Актриса рассказала о подготовке своей свадьбы с радиоведущим Евгением Яковлевым, которая должна состояться весной 2020года. Поплавская отметила, что не намерена повторять опыт Собчак и Волочковой, поэтому ее свадьба пройдет в камерной обстановке.

«Камерно, с близкими людьми, а не как у Волочковой и Собчак… Возникает вопрос: «Зачем?» Уже подобным никого не удивишь, напоминает обезьяний театр. Да и новость живет максимум три недели, и все ради такого позорища?» — задалась вопросом Поплавская.

Стоит отметить, что Поплавская и Яковлев встречаются более 10 лет. Несколько лет назад радиоведущий сделал актрисе предложение, однако она отказала возлюбленному, так как хотела «проверить их чувства на прочность».

Поплавская 25 лет была замужем за кинорежиссером и продюсером Сергеем Гинзбургом, однако их брак распался в 2011 году. Позднее Поплавская признавалась, что причиной развода стала измена мужа.

Напомним, 13 сентября Ксения Собчак сыграла свадьбу с режиссером Константином Богомоловым. Молодожены оригинально подошли к организации церемонии бракосочетания. К зданию ЗАГСа Собчак и Богомолов приехали на катафалке, а в ходе торжества Собчак подарила своему новому мужу эротический танец, который был исполнен на глазах многочисленных гостей свадьбы.