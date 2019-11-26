Пресняков-старший рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении

Известный музыкант Владимир Пресняков — старший поделился мнением относительно того, кто достоин представлять Россию на международном песенном конкурсе Евровидение-2020. Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало разбор, кто из представителей российского шоу-бизнеса имеет больше шансов попасть в Роттердам, где в мае будущего года состоится конкурс.

С Владимиром Пресняковым в кулуарах премии «Лидеры мнений — 2019» беседовал колумнист ФАН, член экспертного совета при Госдуме Вадим Манукян.

— Как вам кажется, кто достоин представлять Россию на конкурсе Евровидение-2020? Вот уже и Ольга Бузова заявила, что хочет туда поехать.

— Ольга, конечно, трудяга, но абсолютно все в профессиональном сообществе уже сходятся на мнении, что ехать на Евровидение в 2020 году должен Александр Панайотов.

— Кстати, Филипп Киркоров уже предлагал Александру помощь в организации выступления в Роттердаме.

— Это был бы идеальный тандем. Опыт Киркорова обязательно поможет Панайотову на Евровидении.

Репортаж с вручения премии «Лидеры мнений — 2019» и полностью интервью с Владимиром Пресняковым — старшим читайте в материале Федерального агентства новостей.

По мнению коллег по шоу-бизнесу и экспертов, российский певец Александр Панайотов давно заслужил свой шанс поехать на Евровидение, но талантливому исполнителю, пока, вероятно, просто не везло. Попытки пробиться на конкурс Панайотов не оставляет с 2005 года, а после Евровидения-2019 он заявил о своих амбициях публично. Певец вроде бы даже договорился с Филиппом Киркоровым о совместных действиях. Команда Киркорова Dream Team может взять на себя продюсерские функции, если на конкурс от России будет выдвинут Панайотов.

Напомним, один из самых популярных международных песенных конкурсов Евровидение в 2020 году пройдет с 12 мая по 16 мая в Роттердаме (Нидерланды).