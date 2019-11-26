Путин провел встречу с основателями и акционерами «Яндекса»



Москва, 26 ноября. Руководители и акционеры «Яндекса» рассказали президенту РФ Владимиру Путину о проектах компании. Эта встреча, по словам российского лидера, состоялась буквально два дня назад. Президент РФ отметил, что у «Яндекса» есть интересные, масштабные проекты совместно с зарубежными партнерами.

«Наше конкурентное преимущество — в математике», — подчеркнул он в ходе телемоста на форуме «Проектория».

Ранее стало известно, что «Яндекс» планирует изменить структуру корпоративного управления. В частности, создать специальный фонд, которому передадут «золотую акцию» «Яндекса». Обновленная акция позволяет выдвигать двух из 12 директоров в совет директоров «Яндекса» и блокировать консолидацию 10% и более экономического или голосующего интереса в одних руках, уточняет РИА Новости.

Помимо этого, в структуре управления «Яндекса» планируется создать Фонд общественных интересов. Этот орган будет рассматривать ограниченный ряд вопросов, связанных с управлением компанией.

Создание этого фонда уже комментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, эти планы не согласованы с Кремлем, но в администрации президента следят за корпоративными изменениями в «Яндексе».

