России есть чем ответить на «детсадовский» шантаж Украины по Донбассу

В канун новой встречи в «нормандском формате» Украина не оставляет попыток шантажировать Россию, требуя изменить содержание Минских соглашений. Но Москве есть чем ответить на поведение Киева.

В новом украинском выпаде разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

«Пусть будет или по-моему!»

Чем ближе намеченная на 9 декабря встреча «нормандской четверки» в Париже, тем чаще официальные представители Украины ведут себя подобно капризной девочке из детсада, заявлявшей: «Пусть будет или по-моему, или не будет никак!»

Например, министр обороны Украины Андрей Загороднюк 24 ноября позволил себе высказаться о том, что, если главы Германии, Франции и России во время встречи в «нормандском формате» не внесут удовлетворяющие украинскую сторону изменения в подписанные президентом Петром Порошенко Минские соглашения, то он, Загороднюк, отдаст приказ о возвращении частей ВСУ на прежние позиции в населенные пункты Золотое и Петровское в Донбассе.

«У нас есть готовый план для возвращения частей назад», — подчеркнул глава Минобороны.

Вообще-то подобные политические заявления — это прерогатива действующего президента Украины Владимира Зеленского. Получил ли Загороднюк на свое заявление санкцию от Зеленского? Вряд ли.

Это ставит Зеленского в непростую ситуацию выбора: а) одернуть им же недавно назначенного министра обороны и в очередной раз признать, что новый президент Украины до сих пор не контролирует своих силовиков; или б) сделать вид, что «все нормально», легитимизировать демарш Загороднюка и тем самым поставить себя в положение шантажиста по отношению к Франции, Германии и России.

Скорее всего, Зеленский предпочтет именно второй вариант. Мол, или вы идете навстречу моим требованиям, или я отправляю Минск в корзину для мусора.

Нет, это не инфантилизм, а вполне осознанная позиция Киева. Она прекрасно стыкуется с мнением заместителя генерального директора Института национальной стратегии Александра Костина, предположившего, что основной целью украинской стороны во время парижского саммита может стать отказ от Минских соглашений.

Итак, еще не закончился ноябрь, а Украина уже запускает механизм давления на участников будущего саммита. Елисейский дворец еще только готовится к мероприятию в «нормандском формате», а из Киева уже доносится привычное хныкающее «Пусть будет или по-моему, или не будет никак!»

При этом украинское руководство забывает, что в игру «А ну-ка надави-ка» можно играть вдвоем.

Грузооборот уходит в пике

Речь не столько о том, как на попытки откровенного шантажа со стороны Киева отреагируют Париж и Берлин (хотя и об этом тоже), сколько о возможной реакции Москвы. С волками жить — по-волчьи выть, да и терпение Кремля не беспредельно. До сего момента, вольно или невольно, но Москва в отношении Киева продолжала соблюдать определенный status quo и, как говорится, «не переходила границ». Но украинские угрозы «похоронить» Минск могут все изменить и сподвигнуть РФ принять в отношении Украины ряд мер «воспитательного характера».

Конечно, речь не идет о военном вторжении — боже упаси. В малореальности подобного ultima ratio со стороны Москвы, как выяснилось, убежден даже глава Генштаба Украины Руслан Хомчак. Но ведь в арсенале Кремля имеется немало иных, не столь летальных, как та же 1-я гвардейская танковая армия, инструментов воздействия на ситуацию.

Что мы имеем в виду? Транзитная торговля, уголь, уголовное преследование за военные преступления, поставки газа и так далее. У Украины есть множество «мозолей», по которым Россия способна очень больно оттоптаться — было бы желание. При этом Москва умеет реализовывать такие меры «воспитательного характера», оставаясь в рамках правового поля и не нарушая международные договоренности.

Живой пример тому — «ответка» России на пиратский захват украинской стороной в 2018 году керченского сейнера «Норд». Она вылилась в ужесточение российскими пограничниками режима досмотра судов, следовавших через Керченский пролив в Мариуполь и Бердянск.

На время осуществления досмотра судам приходилось останавливаться. Это приводило не только к увеличению времени рейса, но и к росту издержек, которые несли грузо- и судовладельцы. Терять деньги никто не любит — количество рейсов в украинские порты Азовского моря стало падать.

Грузооборот Мариупольского порта — крупнейшего порта Украины на Азове — и без того уверенно сокращался: с 13,003 млн тонн в 2014 году он «съехал» до 6,514 млн тонн в 2017-м. Ну а после инцидента с «Нордом» грузооборот Мариуполя и вовсе ушел в затяжное пике. Попытки переориентировать украинскую логистику с отправки грузов морем на транспортировку их по ж/д успехом не увенчались.

В итоге Украина понесла колоссальные финансовые, а также имиджевые потери, совершенно несопоставимые с ценой захваченного маленького сейнера и протухшей в его трюме тюльки.

Рай для контрабанды

Похожий нокаут в случае необходимости Россия может устроить и другим украинским портам, например расположенным неподалеку друг от друга Одесскому, Ильичевскому и Южному, на чью долю до 2014 года приходилось до 60% портового грузооборота «незалежной».

Особенно заманчивой целью в этом смысле представляется порт Одессы. Там совершается перевалка таких грузов, как контейнеры, продукция цветной и черной металлургии, зерновые культуры, пищевая продукция, в том числе скоропортящиеся товары. Но главная ценность Одессы для Киева заключается в ином.

Во-первых, специальным указом Верховной рады на территории Одесского порта была создана специальная экономическая зона порто-франко, пользующаяся правом беспошлинного ввоза и вывоза товаров. Думается, не надо пояснять, какое это «золотое дно» для местной таможни, пограничников и чиновников, не говоря уже об их покровителях из высоких киевских кабинетов.

Во-вторых, помните бессмертные строки Эдуарда Багрицкого?

По рыбам, по звездам

Проносит шаланду:

Три грека в Одессу

Везут контрабанду.

После Евромайдана и без того небезгрешная Одесса превратилась в главный украинский центр доставки и перевалки морской контрабанды. Сигареты, наркотики, оружие, нефтепродукты — все это и многое другое проходило по серым схемам через Одессу-маму. И проходит до сих пор, чему доказательством стало недавнее ЧП с танкером Delfi.

Напомним, что в ночь на 23 ноября на мель близ одесского пляжа Дельфин сильным штормом выбросило ходивший под молдавским флагом танкер Delfi. При этом экипаж судна продолжительное время от помощи отказывался. В конце концов украинским спасателям пришлось эвакуировать моряков с Delfi чуть ли не насильно.

Тут-то и выяснились причины странного упрямства экипажа танкера. Оказалось, что Delfi, обычно стоявший на якоре близ Одессы вне 12-мильной зоны украинских тервод, работал в качестве «черного бункеровщика» — заправлял другие суда топливом без акцизных пошлин и налогов. Проще говоря — занимался банальной контрабандой. Прибыль от «черной бункеровки» набегала весьма солидная — в среднем от миллиона до трех миллионов долларов в месяц.

По словам украинских таможенников, таких «черных бункеровщиков», как Delfi, близ украинских портов «пасется» немало. Пограничники проверять такие танкеры, стоящие вне территориальных вод, не имеют права, силовики — тоже: они официально не находятся на украинской территории.

В данной схеме так или иначе участвуют все таможни Украины, а ее покровители теряются в «олимпийской» вышине кабинетов президентской администрации.

Шокирующий удар по достатку

«Черные бункеровщики» — лишь вершина контрабандного айсберга, приносящего участникам серых схем на Украине фантастические прибыли. Куда больше денег приносят «фокусы» с наркотиками и оружием, включая те стволы, ПЗРК и боеприпасы, что, проходя через украинские руки, в какой-то момент «утекают» к джихадистам.

Теперь представим гипотетическую ситуацию, при которой российская сторона публикует весомые доказательства контрабандных поставок оружия с Украины членам запрещенной на территории РФ международной террористической организации «Исламское государство»1 или столь же незаконных поставок джихадистами нефти на Украину.

При соответствующей поддержке российских политических и правоохранительных структур в северо-западной части Черного моря Черноморский флот во взаимодействии с Береговой охраной Пограничной службы ФСБ РФ разворачивает операцию по пресечению контрабандных поставок, осуществляемых в интересах МТО. Операция проводится в международных водах. Какое-то судно, идущее от украинских берегов с выключенной аппаратурой АИС, прихватывают на горячем…

Разумеется, это вызовет на Украине, да и не только на Украине, ор до небес. Но что дальше? Киевские взывания ко всему миру с требованием обеспечить пресловутую свободу судоходства в Черном море? Вероятно. Отправка немощных ВМСУ на защиту украинских контрабандистов? Вряд ли. Попытка подать на Россию в суд за ущерб, причиненный украинской контрабанде? Фантастика.

Даже не сама российская операция такого рода, а лишь озвученная кулуарно угроза ее проведения способна нанести шокирующий удар по достатку лиц, задействованных в серых украинских схемах. А это, сами понимаете, не только граждане «незалежной». Будут ли данные лица благодарны за это пану Зеленскому? Это риторический вопрос.

Заметим, что прецеденты подобных действий, направленных на борьбу с морской контрабандой, в современной практике имеются. Один из последних имел место в июле, когда британский спецназ под предлогом исполнения резолюции Евросоюза, ограничивающей экспорт иранской нефти, в международных водах Гибралтарского пролива захватил иранский супертанкер Grace 1.

Правда, супертанкер британцам впоследствии пришлось отпустить. Так ведь и Россия не будет настаивать на обязательном задержании всех досмотренных судов. Чтобы нокаутировать экономику Одессы, хватит одних лишь досмотров — смотри вышеописанную историю с украинским захватом «Норда» и российской «ответкой» на это.

То есть гипотетический российский вариант игры «А ну-ка надави-ка» ударит не только по контрабанде, но и по легальной торговле Украины.

«Мы — мирные люди, но…»

В общем, когда украинская сторона в очередной раз задумается, а не попробовать ли ей пошантажировать Россию, пусть даже не начинает.

Во-первых, русские долго запрягают, но быстро едут. А, во-вторых, как пелось в одной советской песне:

Мы — мирные люди, но наш бронепоезд

Стоит на запасном пути!

Нас не тронут — мы не тронем. Если тронут — ответим так, что мало не покажется. Нам есть, чем.

Это не угроза, это предупреждение.

1 Организация запрещена на территории РФ.