Азовское море вернулось в берега после сильного отлива

Краснодар, 26 ноября. Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, который был зафиксирован на выходных. Об этом сообщили в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.

Жители Приморско-Ахтарского района Краснодарского края и Таганрога стали свидетелями обнажившегося побережья Азовского моря. Федеральное агентство новостей опубликовало видео необычного явления. Вода отошла от береговой линии не менее чем на 100 метров. Причиной сильного отлива мог стать сильный ветер.

«Все вернулось еще вчера до линии привычной. Ветра нет… Я думаю, это не последний раз в этом сезоне», — сообщили в пресс-службе районной администрации.

В пресс-службе добавили, что явление было вызвано сильным восточным ветром. Никаких негативных последствий сильного отлива не наблюдается. В Новороссийске синоптики зафиксировали на выходных ветер 38 метров в секунду. В Сети пользователи призвали местных жителей собрать мусор со дна Азовского мора.

Директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог РФ Андрей Пешков ранее рассказал в комментарии ФАН, что в сильном отливе нет ничего сверхъестественного, это обычное явление ― сгон. Председатель Международного социально-экологического союза Святослав Забелин также считает, что сгон не несет никаких серьезных угроз.