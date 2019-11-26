Более 400 человек из 10 стран приняли участие в молодежных Дельфийских играх в РФ

Москва, 26 ноября. Четырнадцатые молодежные Дельфийские игры завершились в Московской области. В этом году в творческом состязании приняли участие 500 человек из 10 стран мира, которые продемонстрировали навыки музыкального, лицедейского и литературного искусства.

Соревнования проходили по шести направлениям — фортепиано, скрипка, народное, академическое и эстрадное пение, а также открытая номинация. В рамках последней были реализованы спецпроекты «Мы помним», «Театр», «Год литературы в странах СНГ» и международная конференция.

Дельфийские игры закончились большим гала-концертом, который состоялся на сцене подмосковного театра Vegas City Hall. Отметим, что во время торжественного мероприятия со сцены к зрителям обратились зампред правительства РФ Ольга Голодец, губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, который зачитал приветствие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Напомним, что новая эра Дельфийских игр началась лишь в 2000 году, когда при участии 27 стран в Москве Национальным Дельфийским советом России были проведены Первые всемирные Дельфийские игры современности. Всего было 18 номинаций, в которых приняли участие 938 человек.