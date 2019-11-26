Путин призвал изменить ситуацию с оттоком молодежи в мегаполисы

Москва, 26 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин полагает, что необходимо менять ситуацию, когда молодежь уезжает из родных мест в мегаполисы, и, в частности, над этой проблемой должны работать региональные власти. Об этом глава государства заявил во вторник во время Всероссийского форума «Проектория».

«Мы должны сделать все, чтобы ситуацию поменять и сделать так, чтобы люди учились, получали профессию там, где они живут, и смогли бы в этой профессии себя реализовать в своих городах, поселках, небольших городах», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, это необходимо сделать для «пространственного развития России». Президент выразил мнение, что молодежь уезжает в большие города из-за многих факторов.

По мнению российского лидера, чтобы эту ситуацию кардинально изменить, региональные и местные власти «должны работать как следует».

Ранее Путин рассказал школьникам, как правильно выбрать свое любимое дело в той сфере, в которой они будут востребованы. Также глава РФ указал на необходимость добиваться результатов.