США уничтожили нефтепромыслы в Алеппо, чтобы продолжить воровство нефти в Сирии

Боевая авиация, предположительно принадлежащая западной коалиции во главе с США, нанесла удары к северо-востоку от Алеппо — в зоне контроля протурецких сил. По информации канала al Mayadeen, бомбардировка велась по нефтеперерабатывающим объектам в провинции Алеппо. В чем причина действий Соединенных Штатов? Выясняло Федеральное агентство новостей (ФАН).

«Самолеты нанесли авиаудары по нефтеперерабатывающим предприятиям на северо-востоке провинции Алеппо», — сообщил ливанский телеканал.

В общей сложности было нанесено семь авиаударов. Радиостанция Sham FM уточняет, что налеты проводились вблизи поселков, расположенных в окрестностях города Аль-Баб, удерживаемого армией Турции и союзными Анкаре формированиями. Twitter-канал Syria Call News разместил фото с места событий, сообщив также, что в результате бомбардировки погибли трое мирных жителей.

Three civilian victims and significant material damage due to airstrikes targeting oil refining burners in Aleppo eastern countryside pic.twitter.com/aZWqtCgdhj — SyriaCall_NEWS (@SyriCall) November 26, 2019

Напомним, недавно американские ВВС атаковали судна, переправляющие нефть с восточного берега Евфрата на западный, где базируется правительственная Сирийская арабская армия (САА), в Дейр-эз-Зоре. Очевидно, таким способом Вашингтон пытался помешать Дамаску воспользоваться собственными энергетическими ресурсами, из-за дефицита которых (а также в результате санкций США) в стране уже разразился серьезный бензиновый кризис.

Между тем сами американцы беззастенчиво эксплуатируют сирийские нефтегазовые месторождения, незаконно вывозя ресурсы, добываемые с крупнейших в САР полей за Евфратом, в Ирак. Федеральное агентство новостей ранее выпустило расследование, посвященное криминальному бизнесу Штатов в Сирии.

Выяснилось, что сообщниками США в этой «делянке» являются в первую очередь наемники из ЧВК Blackwater и представители верхушки курдских Демократических сил Сирии (SDF), в том числе лично главарь группировки Мазлум Абди, который получает фиксированный оклад с контрабанды сирийской нефти.

Кроме того, отделу расследований ФАН удалось вычислить точный маршрут вывоза энергоресурсов из САР, конечной точкой которого является Иракский Курдистана, и способы «легализации» украденной нефти, а также методы отмыва денег, полученных от продажи «черного золота». Было установлено, что подавляющая часть всех доходов переправляется на счета высокопоставленных чиновников Пентагона в американских банках.

По мнению директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, уже давно стало понятным, что заявленная Вашингтоном борьба с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ) является всего лишь прикрытием. В действительности же интересы американцев в Сирии — исключительно нефтяные. Единственное, что их еще интересует помимо этого — развал государственности в САР. Об этом он сказал в комментарии для ФАН.

«Сейчас мы можем вести речь о ярко выраженной тенденции, суть которой в том, что с одной стороны США стараются взять под контроль максимально возможное количество территорий с нефтегазовыми месторождениями в Сирийской Арабской Республике, и с другой — Вашингтон при этом пытается уничтожить экономические возможности всей остальной части страны в этой сфере. Конечно, все это разворачивается под видом противостояния международному терроризму, но на самом деле Соединенные Штаты ведут незаконную деятельность, воруя нефть у народа САР», — указал эксперт.

Он напомнил, что даже глава Белого дома Дональд Трамп, который назвал нефть главной целью США в Сирии, уже почти не скрывает истинных задач Вашингтона на Ближнем Востоке.

«Вашингтон стремится максимально ослабить экономику Сирии, и для этого, в частности, стремится максимально ограничить возможности законного правительства использовать залежи. Это скоординированная стратегия, направленная на дестабилизацию государства, на создание наиболее некомфортных условий для его граждан и для послевоенного восстановления, а также, конечно, на собственное обогащение», — заметил собеседник ФАН.

Шаповалов добавил, что в ближайшее время стоит ожидать наращивания усилий американцев по развитию нелегального нефтяного бизнеса в Сирии. Предпосылками к этому служат последние заявления Вашингтона о возобновлении борьбы с террористами «Исламского государства».

«Недавно США вновь заявили, что якобы возобновят борьбу с ИГ1 в Сирии. На самом же деле это фактически означает, что они намереваются усилить столкновения против народа и правительства САР. Нужно ожидать, что они активизируют выкачку ресурсов с подконтрольных полей и продолжат уничтожать инфраструктуру на тех месторождениях, которые не в их зоне оккупации. Мол, если не нам — то никому. И все это мы уже видим. Напомню, что американцы при этом еще недавно заблокировали подвоз ресурсов морем в Сирию. То есть Штаты проворачивают целую масштабную операцию по полному лишению сирийцев нефти», — резюмировал Владимир Шаповалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.