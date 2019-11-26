Косметолог рассказала, как защитить лицо в морозы

Москва, 26 ноября. Косметолог Александра Гонт рассказала, как защитить лицо от морозов и промозглого ветра предстоящей зимой.

Член Российского общества медицинской эстетики и мезотерапии отметила, что зимой кожа лица, как правило, не защищена одеждой, поэтому подвержена негативному воздействию низких температур. При этом она отметила, что уже в осенний период кожа будет страдать от резких перепадов — холода на улице и парового отопления в домах.

К зиме Гонт посоветовала запастись жирными кремами, плотными масками, сыворотками с антиоксидантами и пептидами.

«Это позволит максимально избежать обезвоживания и, соответственно, шелушения, такой реакции на морозы», — приводит ее слова «ПолитРоссия».

Крем нужно наносить на лицо за час-два до выхода на улицу. Косметолог подчеркнула, что речь идет не о средстве с легкой эмульсионной текстурой, а о хорошем плотном креме. После его нанесения лицо можно покрывать косметикой.

«Это миф и ерунда, разговоры о том, что если вы нанесли перед выходом на улицу крем, то что-то будет вымораживаться-замораживаться, — подчеркнула специалист. — Крем — это не только вода. Как бы не переохлаждался верхний слой кожи, все равно кожа теплая».

Она уточнила, что крем должен быть жирным, но нежным. Большое количество таких средств можно найти в аптеках и магазинах косметики.

«Жир обладает низкой теплопроводностью, — напомнила Гонт, — чем толще слой жирного вещества будет на коже, тем будет лучше теплоизоляция».

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