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Путин призвал провести эволюционные изменения в российских школах

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Путин призвал провести эволюционные изменения в российских школах

Москва, 26 ноября. Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости проведения эволюционных изменений в школах страны.

По его словам, работа преподавателей, учеников и их родителей должна приводить не к революционным, а эволюционным изменениям в средних образовательных учреждениях России. Глава российского государства во время открытого урока форума «Проектория» сказал, что нововведения в школах — результат изменения в жизни. Владимир Путин заметил, что важно вовремя ориентироваться в вызовах.

«Это дело преподавателей, самих учеников, родителей, всего общества. Общество в целом должно влиять на те изменения, которые нужны для школы, чтобы она была конкурентоспособной с другими системами в разных странах», — подчеркнул Путин.

Он также обратил внимание на тот факт, что российские школы всегда были конкурентным преимуществом России. 

Напомним, ранее ректор Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), академик РАО Виталий Рубцов рассказал, что эффективность процесса обучения неразрывно связана с его организацией, которая предполагает, что школьники совместно друг с другом и с учителем формулируют и решают различные типы задач.

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