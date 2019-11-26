Тем временем у немецких фермеров, кажется, опять не задался сбор урожая. И свободное время они решили потратить на бунт, «перепахав» столичные дороги. На улицы Берлина выехали десятки тракторов — они ведут забастовку против политики властей в сельскохозяйственной отрасли. Это далеко не первая такая акция: 22 октября во многих городах страны уже наблюдались тысячи аграриев на «тягачах», и это вызвало настоящий транспортный коллапс. А поводом стали ограничения, серьезно ударившие по бизнесу. Власти ужесточили меры по использованию пестицидов и гербицидов, из-за которых гибнут пчелы. Против экологии фермеры отнюдь не выступают, но все же хотят достичь компромисса.