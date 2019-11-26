Москва, 26 ноября. Накопленные знания формируют мировоззрение человека, становясь базой для развития и успешной деятельности, заявил президент России Владимир Путин. Он рассказал об этом в ходе Всероссийского открытого урока.

По мнению российского лидера, знания важны так же, как и позитивный опыт, который ребенок получает в семье. Он уточнил, что, учась в школе, университете, институте, некоторые думают, что преподаваемые им предметы не будут нужны, потому что они на первый взгляд не имеют практического применения. Путин назвал знания базой для формирования и развития личности.

«Но это не так. Накопление знаний формирует мировоззрение, а это база, на которой развивается человек и добивается успехов. Мы даже что-то можем забыть, какую-то конкретную информацию из того, что мы учили, или из того, что получаем от родителей, но это ложится к нам в фундамент нашей будущей жизни, формирует нас», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, Путин уверен, что все позитивное, закладываемое в ребенка в семье, не исчезает. Он уточнил, что «просто быть родителем в биологическом смысле этого слова» недостаточно.

«Нужно помочь ребенку выбрать свою судьбу. Это не менее важно, чем стать биологическим родителем. И поэтому низкий поклон всем родителям, которые ведут по жизни своих детей», — резюмировал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что доволен выбором профессии. По его словам, он долго выбирал себе профессию. Глава государства напомнил, что высшее образование он получил в Ленинградском государственном университете, поступив на юридический факультет.

Президент призвал молодых людей грамотно выбирать свой профессиональный путь, чтобы их знания помогли сохранить России лидерство и получить новые компетенции.

Как ранее писала «Газета.ru», Путин дал совет о выборе профессии школьникам.