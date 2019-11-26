Корреспондент ФАН нашел американский след в протестах в Боливии

Несмотря на то, что высшее политическое руководство Боливии во главе с Эво Моралесом покинуло страну, протестные настроения в многонациональном государстве сохраняются. Работающий в Ла-Пасе собственный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) разбирался, кто стоит за государственным переворотом в Боливии и какое к этому отношение имеет литий.

Выборы в Боливии

Голосование на президентских выборах состоялось в Боливии 20 октября. Первые предварительные результаты были обнародованы спустя почти четыре часа после закрытия избирательных участков. Согласно данным Высшего избирательного суда (ВИС) Боливии, к тому времени действующий президент Эво Моралес набирал 47,08% голосов, а его основной соперник — экс-президент Карлос Меса — 36,51%.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов или 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее десяти процентов.

После публикации предварительных итогов Меса сообщил, что окончательный подсчет голосов позволит ему выйти во второй тур. В свою очередь Моралес подчеркнул, что пока еще не подсчитанные голоса жителей сельских районов гарантируют ему победу уже в первом туре. 22 октября ВИС опубликовал новые данные, согласно которым Моралес набирал необходимое количество голосов для победы в первом туре. После оглашения этих данных в стране вспыхнули протесты.

На следующий день, 23 октября, Моралес объявил в стране режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать госпереворот.

ОАГ и Альмагро

Незадолго до начала выборов в Боливии 20 октября, президент Эво Моралес договорился с генеральным секретарем Организации американских государств (ОАГ) Луисом Альмагро, что члены организации будут наблюдателями во время избирательного процесса. Сразу после оглашения предварительных данных подсчета голосов, результаты выборов были раскритикованы наблюдателями ОГА, которые назвали необъяснимой поддержку Моралеса. Кроме того, они заявили об «очевидном неравенстве между кандидатами» и потребовали проведения второго тура, что еще больше подтолкнуло народные массы к протестной активности.

К 9 ноября в нескольких крупных городах полицейские начали переходить на сторону протестующих. Моралес вызвал представителей оппозиции на теледебаты, а своих сторонников призвал сплотиться и «защитить результаты народного голосования». В этот же день группа проводивших проверку аудиторов ОАГ, в предварительном докладе указала, что якобы выявила ряд нарушений (причем без указания самих фактов нарушений и того, с какой стороны они были выявлены) и что «статистически маловероятно», что действующий президент Боливии мог набрать достаточно голосов, чтобы избежать второго тура.

В свою очередь Луис Альмагро во время экстренного совещания ОАГ, на котором обсуждалась ситуация в Боливии выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что именно Моралес совершил государственный переворот в стране «путем фальсификации выборов».

«Целью того, что Высший избирательный суд отдал победу в первом туре Моралесу, было увековечивание его у власти незаконным и неконституционным путем. Цель состояла в том, чтобы украсть суверенитет у народа, народа, который дал Эво Моралесу больше власти, чем кому-либо в истории Боливии. Этот народ не заслуживает быть обманутым», — говорил тогда Альмагро.

Примечательно, это заявления Альмагро кажется очень странным, особенно если учитывать, что генсек ОАГ ранее поддерживал Моралеса. К примеру, в 2016 году он поддержал его право на переизбрание даже после того, как на референдуме граждане Боливии проголосовали против внесения поправки в конституцию, позволявшей Моралесу баллотироваться на пост президента в четвертый раз. На мнении главы ОАГ сказалось влияние США, а также их сателлитов, например Мексики, раскритиковавшей Альмагро за то, что он не высказывался по поводу ситуации в Боливии и отставки Моралеса.

12 ноября ОАГ опубликовала окончательные итоги аудиторской проверки, которые к тому времени уже никому не были интересны, так как протесты вышли на уровень всей страны.

А мы в свою очередь напомним, что Лига или Организация американских государств является главной политической, юридической и социальной силой в полушарии. Она использует четыре направления для эффективного осуществления своей основной цели: достижения демократии, реализации прав человека, безопасности и развития региона. Штаб-квартира ОАГ находится в Вашингтоне, соответственно и спонсируется США.

Лица протестов и след США

23 ноября директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США причастны к политическому кризису в Боливии. По словам руководителя СВР, Соединенным Штатам необходим политический кризис, чтобы «сменить политический вектор» в Боливии.

И американский след в боливийских протестах действительно прослеживается, особенно в действиях так называемых народных масс, а по сути правых путчистов, лидером которых стал 40-летний Луис Фернандо Камачо.

Выходец из семьи мультимиллионеров, которые потеряли свое богатство в результате реализации социальных программ Моралеса, Камачо стал, по мнению Госдепа, отличным кандидатом на роль лидера протестов. Об этом красноречиво говорит колоссальная информационная поддержка, оказанная США Камачо, так, еще в сентябре его сообщения в Twitter получали жалкие десятки просмотров, однако все изменилось с началом протестов — тысячи ретвитов и лайков.

Можно говорить, что Камачо стал лицом госпереворота, которого тщательно охраняли его наниматели, что отлично видно на снимках, сделанных во время выступления правого оппозиционера. Окружающие его люди подозрительно похожи на сотрудников американкой армии или частных военных кампаний. Внимание стоит обратить на экипировку.

К слову, Камачо — организатор ультраправого Молодежного союза Санта-Крус (UJC), который больше похож на фашистскую организацию, развивающую христианский фундаментализм. Показательным был случай, произошедший сразу же после отставки Эво Моралеса: Камачо и его сторонники прорвались в правительственный дворец в Ла-Пасе и положив библию на государственный флаг страны, пообещал «вернуть Бога» в это здание.

«Пачамама никогда не вернется в этот дворец. Боливия принадлежит Христу», — сказал тогда Камачо, намекая на то, что Моралес был индейцем и в период его правления была принята конституция, закрепляющая над Боливией статус светского государства.

Дело в том, что Пачамама — языческое божество народов Южной Америки и, выступая с такой речью, Камачо намерено усиливает национальный конфликт между коренными народами и потомками колонистов, что, собственно, и необходимо Вашингтону для достижения своей цели: привести к власти удобного кандидата.

Ruth Nina Anesclapol

В реализации этих планов США свою роль сыграла и Рут Нина — политический деятель, кандидат в президенты страны, адвокат и член Национальной ассоциации сержантов, капралов и полиции (Anesclapol). Именно эта женщина 9 ноября заявляла, что полицейские самостоятельно перешли на сторону оппозиции.

«Они устали от того, что им нужно отдавать приказы против конституции, устраивать репрессии против своего народа и защищать МАС», — сказала она.

При этом Нина отметила, что подобных шагов должны придерживаться и сотрудники правоохранительных органов в других штатах.

Генерал Калиман

Сразу после того, как протесты в Боливии достигли пика, верхушка вооруженных сил страны вслед за полицией переметнулась на сторону оппозиции, ведь среди высокоранговых боливийских военных много представителей крупного капитала. А эти люди не могут не иметь связей с Соединенными Штатами.

Одним из таких военных стал, как ни странно, главнокомандующий боливийской армией генерал Уильямс Калиман Ромеро. Именно он потребовал от Эво Моралеса освободить пост президента, чтобы стабилизировать обстановку. При этом армейский генерал открыто заявил, что армия будет препятствовать любым попыткам подавления протестов против Моралеса. И фактически ВС Боливии продемонстрировали готовность выступить против действующего президента, за что тут же удостоились похвалы от американского президента Дональда Трампа.

К слову, на улицах Ла-Паса можно встретить очень много американских военных, очень тесно взаимодействующих с боливийскими коллегами.

Для США цель оправдывает средства: руководители Вашингтона намерены стать хозяевами двух Америк, а потому при каждом удобном случае будут убирать фигуры неудобных политиков и ставить на их место послушных вассалов.

Почему Боливия?

До прихода Эво Моралеса Боливия практически не занималась разработкой полезных ископаемых, а ведь кроме древесины и сельскохозяйственных культур, в Боливии располагаются большие запасы нефти, газа, золота, цинка, свинца, серебра, сурьмы, вольфрама, олова.

В настоящее время исследованные запасы углеводородов составляют около 12,5 трлн кубометров природного газа и 240 млн баррелей нефти. В 2010 году в Боливии внезапно были обнаружены огромные запасы лития, которые оценили в 9 млн тонн или 43% от всех мировых запасов. А это уже в корне изменило интерес некоторых сверхдержав к Боливии, ведь в последние годы в мире набирает обороты борьба за экологию, а значит электромобили становятся одним из самых популярных видов транспорта будущего. К тому же не стоит забывать и про рынок мобильных устройств, аккумуляторы для которых невозможно производить без лития. Однако Эво Моралес не спешил открывать свою сокровищницу для США и начал заигрывать с геополитическим конкурентов Штатов – Китаем, что и могло стать причиной свержения действующего президента.

Напомним, Государственный переворот в Боливии произошел после 20 дней протестов, организованных крайне правыми бандитскими группами, поддерживаемыми и, вероятно, спонсируемыми Государственным департаментом США. Протестующие очень горячо отрицали победу Моралеса на выборах президента страны и на их сторону встала Лига американских государств, безосновательно заявившая о подтасовках во время голосования и потребовавшая провести новые выборы. Эво Моралес на такое предложение согласился, но протесты уже было не остановить. Хорошо организованные и обученные банды правых начали устраивать настоящие погромы, нападать на социалистов и устраивать самосуд над местными левыми чиновниками.

В свою очередь сенатор боливийского парламента Жанин Аньес объявила себя исполняющим обязанности президента страны и ее кандидатуру поддержали США и армия, руководство которой призвало Моралеса уйти в отставку. К слову, государственный секретарь США Майк Помпео рекомендовал экс-президенту «держаться подальше от новых выборов».

С позицией мирового жандарма (США) не согласились ярые сторонники социалиста Моралеса, которые решили поддержать свергнутого президента и вышли на улицы боливийских городов. Их действия тут же начали пресекаться новой властью, которая не стеснялась использовать силу и спецсредства для разгона протестующих. В ответ оппозиция также создала боевые отряды, что вылилось в столкновения между сторонниками социалистов под флагами МАС (Movimiento al Socialismo — движение к социализму) и правыми, которых поддерживает армия и США.

Согласно местному законодательству, полномочия президента в случае отставки мог исполнять вице-президент, председатель Сената или глава палаты депутатов. Однако на всех них было оказано давление со стороны армии и США, после чего они сложили полномочия вместе с Моралесом.