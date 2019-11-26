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Путин объяснил важность ранней профориентации

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Путин объяснил важность ранней профориентации

Москва, 26 ноября. Президент РФ Владимир Путин заявил о важности ранней профессиональной ориентации для детей. Глава государства уверен, что таланты все равно пробьют себе дорогу.

В рамках телемоста на форуме «Проектория» президента РФ спросили, не сужает ли ранняя профориентация для детей дорогу. Речь идет о ситуациях, когда ребята подписывают с предприятиями трудовые контракты.

«Ранняя профессиональная ориентация нужна, и она не будет мешать пробиваться ярким талантам и людям с гениальными способностями… Одно другому не мешает», — заявил российский лидер.

Президент РФ добавил, что ранняя профориентация позволяет создавать на рынке труда в целом и для каждого человека в отдельности профессиональную базу. Профориентация проводится совместно и со школой, и с высшей школой, и с крупнейшими российскими предприятиями, подчеркнул Путин.

Во время Всероссийского открытого урока «Школа завтрашнего дня» Путин рассказал детям, как выбрать дело своей жизни в той отрасли, в которой они будут незаменимы, а также почему крайне важно добиваться результатов. Путин указал на то, что в любом деле необходимо «добиваться маленьких хотя бы, но результатов». По его словам, как только «будут результаты — все получится». 

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